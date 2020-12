Les milléniaux, soit les personnes de 18 à 34 ans, se préoccupent davantage de leur santé financière depuis le début de la pandémie (45 %). Les femmes (42 %) s'inquiètent plus que les hommes (35 %) de leur situation financière depuis le début de la pandémie.

« La pandémie a eu des répercussions financières disproportionnées sur les femmes et les milléniaux, qui ont été touchés par les pertes d'emploi, la réduction des heures de travail ou la nécessité de s'absenter du travail pour prendre soin des enfants », explique Geneviève Brouillard, première vice-présidente, région du Québec et Est de l'Ontario, Banque Scotia.

Fossé générationnel

45 % des milléniaux s'inquiètent davantage de leur situation financière qu'avant la pandémie, en net contraste avec les Canadiens de 55 ans et plus, qui disent être moins inquiets (64 %).

Les Canadiens de 55 ans et plus ont été les moins touchés financièrement par la pandémie, et près de six sur dix (58 %) d'entre eux disent qu'ils n'ont pas été touchés du tout.

Les Canadiens de 55 ans et plus sont les plus susceptibles d'avoir consulté un conseiller financier avec la pandémie (39 %), comparativement à 28 % chez les 18-34 ans.

Aide financière

Les jeunes sont les plus susceptibles d'avoir reçu la Prestation canadienne d'urgence (PCU). Près d'un Canadien sur quatre du groupe d'âge des 18-34 ans a reçu la PCU (24 %) comparativement à 18 % pour les 35-54 ans et 9 % pour les 55 ans et plus.

Près des deux tiers des Canadiens ayant reçu la PCU s'inquiètent de la fin des programmes d'aide du gouvernement et se demandent si sans eux, ils arriveront à payer les dépenses de leur ménage (64 %).

Deux tiers des Canadiens ayant reçu la PCU s'inquiètent de l'incidence de cette prestation sur leur déclaration de revenus (67 %). L'inquiétude est plus grande chez les Canadiens de 18 à 34 ans (72 %) comparativement 49 % chez les personnes de 55 ans et plus.

En ce qui concerne les Québécois, 18% d'entre eux ont reçu la PCU, parmi ceux qui l'ont reçue, 71 % s'inquiètent de son incidence fiscale. Également, 49 % des Québécois s'inquiètent de la fin des programmes d'aide du gouvernement et se demandent s'ils seront capables de payer les dépenses de leur ménage.

Conseils de la Banque Scotia pour atténuer les inquiétudes financières

Obtenez des conseils financiers.

Avoir l'esprit tranquille sur les questions financières peut atténuer le stress. Avoir un plan qui permet de relever les défis qui se présenteront, quels qu'ils soient, procure de l'assurance. Un conseiller peut vous aider à élaborer un plan financier sur mesure pour vous, tenant compte de vos objectifs financiers actuels et futurs. Établissez un budget . Commencez par examiner vos dépenses actuelles de façon réaliste et faites les ajustements requis. Vous pourrez ainsi mieux prévoir vos dépenses, ce qui vous permettra de mettre plus facilement de l'argent de côté dans votre fonds de prévoyance. Si vous avez reçu la PCU, n'oubliez que cette prestation est un revenu imposable et que les Canadiens devront payer le gouvernement quand viendra le temps de produire leur déclaration de revenu en 2021.

. Commencez par examiner vos dépenses actuelles de façon réaliste et faites les ajustements requis. Vous pourrez ainsi mieux prévoir vos dépenses, ce qui vous permettra de mettre plus facilement de l'argent de côté dans votre fonds de prévoyance. Si vous avez reçu la PCU, n'oubliez que cette prestation est un revenu imposable et que les Canadiens devront payer le gouvernement quand viendra le temps de produire leur déclaration de revenu en 2021. Constituez votre fonds de prévoyance. Règle générale, on recommande d'avoir l'équivalent de 3 à 6 mois de salaire dans un fonds de prévoyance, mais demandez-vous si ce montant est approprié pour vous et si vous faites fructifier votre argent. Si vous êtes un travailleur autonome ou le seul pourvoyeur du ménage, vous pourriez vouloir mettre davantage d'argent de côté. Allouez à votre fonds de prévoyance le montant que vous pouvez; vous seriez surpris de l'effet d'une cotisation mensuelle de 20 $ au fil du temps. Établissez des prélèvements automatiques. Ainsi, vous épargnerez sans même y penser! Mieux encore, mettez vos économies dans des comptes qui produisent des intérêts et qui vous permettent de faire des retraits sans pénalité. N'oubliez pas de vérifier si votre employeur offre des programmes où il verse des cotisations de contrepartie aux cotisations salariales.

La Banque Scotia peut aider!

Pour les clients qui se demandent comment faire un plan financier, la Banque Scotia a lancé récemment Conseils+, un service offrant une multitude d'options pour obtenir des conseils financiers durant cette période difficile. Notre portail en ligne appelé Centre ScotiaConseils+ offre une approche complète de planification financière en libre-service et donne la possibilité de prendre rendez-vous avec un conseiller financier de la Banque Scotia en vue d'obtenir des conseils plus personnalisés.

Méthodologie : Le sondage de la Banque Scotia sur les préoccupations financières de 2020 a été réalisé par Maru/Blue du 20 au 22 novembre 2020 pour la Banque Scotia. Le sondage en ligne a permis de recueillir l'opinion de 1 510 Canadiens d'un océan à l'autre et les données ont été pondérées par niveau d'études, âge, sexe et région (et au Québec, par langue) afin d'être représentatives de la population du Canada selon le recensement de 2016.

