67% des Québécois veulent que les entreprises s'attaquent à la discrimination et au racisme, 8 points de plus que la moyenne mondiale

MONTRÉAL, le 22 juill. 2020 /CNW/ - FleishmanHillard Highroad (FHR), en collaboration avec la pratique TRUE Global Intelligence de FleishmanHillard, a publié aujourd'hui les résultats d'une nouvelle étude intitulée COVID-19 Mindset: The Collision of Issues. Le rapport analyse les points d'inflexion qui se produisent dans le monde à mesure que les opinions et les approches des consommateurs à l'égard de leur santé et de leurs finances évoluent et que leurs attentes envers leur gouvernement, leur communauté et les entreprises se transforment. Le rapport révèle que, comparativement à d'autres pays sondés, les consommateurs du Québec s'attendent davantage à ce que les entreprises avec lesquelles ils interagissent prennent des actions fondées sur leurs valeurs en ce qui concerne des enjeux importants comme le racisme, l'environnement et les écarts salariaux.

« Notre étude COVID-19 Mindset: The Collision of Issues suggère que les Québécois ont des attentes plus marquées envers les entreprises et les institutions avec lesquelles ils font affaire quotidiennement et veulent qu'ils prennent position sur des enjeux sociaux et politiques importants, a déclaré Angela Carmichael, présidente de FleishmanHillard HighRoad. Personne ne s'attendait à ce que le monde change du jour au lendemain, mais c'est la réalité. Et avec ce changement vient un consommateur plus engagé - conscient des entreprises avec lesquelles il s'aligne et où il dépense son argent. Les consommateurs traitent chaque achat comme une promesse de soutien, et les entreprises sont examinées de près par les Québécois comme jamais auparavant. »

La présence persistante de la COVID-19 et de ses répercussions économiques, ainsi que la prise de conscience croissante du racisme systémique, de l'injustice sociale et d'autres enjeux ont considérablement modifié la perspective des consommateurs. Avec des données récentes provenant de sept grands pays, l'étude démontre que :

En moyenne, les Québécois ont des attentes plus élevées envers les entreprises et les institutions que les citoyens provenant d'ailleurs dans le monde.

67% des Québécois estiment que les entreprises devraient prôner l'égalité et lutter contre le racisme, comparativement à 59% des répondants dans le monde.

40% des Québécois souhaitent que les entreprises prennent position sur la discrimination sexuelle, contre 35% des répondants mondiaux.

42% des Québécois pensent que les entreprises devraient prendre position sur les écarts de revenu et de salaire, tandis que seulement 39% des répondants mondiaux sont du même avis.

38% des Québécois veulent que les entreprises prennent une position sérieuse contre la violence envers les femmes, soit 6 points de plus que la moyenne mondiale de 32%.

En ce qui concerne les chefs d'entreprise prenant des mesures sur des problèmes qui touchent les clients, les employés et les communautés, les Québécois ont de plus grandes attentes envers les PDG que les répondants d'autres pays.

46% des Québécois s'attendent à ce que les PDG fassent preuve d'empathie et de compassion envers leurs communautés, leurs clients et leurs employés dans leurs paroles et leurs actions, contre 41% des répondants mondiaux.

28% des Québécois s'attendent à ce que les PDG prennent position sur les questions liées aux inégalités envers la communauté LGBTQ+, contrairement à la moyenne mondiale de 22%.

43% des Québécois s'attendent à ce que les PDG prennent position sur les questions liées à l'inégalité raciale, contre 32% des répondants mondiaux.

39% des Québécois s'attendent à ce que les PDG prennent position sur les enjeux liés au changement climatique, contrairement à la moyenne mondiale de 36%.

« Cette étude affirme l'importance de diriger avec des valeurs et un but, poursuit Carmichael. En particulier, cela démontre que les Québécois attendent plus des entreprises. Fini le temps de la neutralité et de l'inaction. Les entreprises et leurs dirigeants doivent prendre des mesures significatives pour répondre à ces attentes. »

FHR fait partie d'un mouvement global de rétablissement et de résurgence utilisant les résultats de cette étude pour aider les organisations à repenser leurs lieux de travail et leurs opérations.

TRUE Global Intelligence, la pratique de recherche interne de FleishmanHillard, a réalisé une enquête en ligne auprès d'adultes de 18 ans et plus sur les marchés suivants du 8 au 19 juin 2020 : Chine (n = 1 280); Canada (n = 1 240); Allemagne (n = 1 242); Italie (n = 1 275); Corée du Sud (n = 1 227); Royaume-Uni (n = 1 277); et États-Unis (n = 1 276). Les données ont été pondérées selon le sexe et l'âge dans tous les marchés ainsi que selon les régions des États-Unis, du Canada et de la Chine. Aux États-Unis, un suréchantillon de n = 200 Afro-Américains, n = 200 Hispaniques et n = 100 LGB a été ajouté.

À propos de FleishmanHillard HighRoad

FleishmanHillard HighRoad (FHR) est une agence de marketing et de communication intégrée bilingue spécialisée dans les relations publiques, la gestion de la réputation, les affaires publiques, le marketing de marque, la stratégie numérique et les médias sociaux. L'équipe agile et engagée de communicateurs de FleishmanHillard HighRoad croit que les bonnes idées émergent de la puissance d'un travail honnête. FHR est fier de s'associer à des marques de premier plan pour établir des liens significatifs et utiles entre les idées, les personnes et les actions. Avec des bureaux partout au Canada, FleishmanHillard HighRoad fait partie du réseau FleishmanHillard.

À propos de FleishmanHillard

FleishmanHillard se spécialise dans les relations publiques, la gestion de la réputation, les affaires publiques, le marketing de marque, la stratégie numérique, l'engagement social et la stratégie de contenu. FleishmanHillard a reçue les distinctions 2019 PRWeek U.S. Outstanding Large Agency; 2019 Holmes Report North America Large Agency of the Year; ICCO Network of the Year - Americas 2017-2019; Agency of the Year at the 2017 and 2018 North American Excellence Awards; 2018 Large Consultancy of the Year by PRWeek UK; PR News' Best Places to Work in PR 2016-2018; Human Rights Campaign Best Places to Work for LGBTQ Equality 2018-2020; PR Awards Asia 2017 Greater China Agency of the Year; et « Top Companies for Executive Women » 2010-2020 de NAFE. Le travail primé du cabinet est largement salué, notamment au Festival international de la créativité de Cannes. FleishmanHillard fait partie du groupe de relations publiques d'Omnicom et compte 80 bureaux dans plus de 30 pays, ainsi que des filiales dans 50 pays.

À propos du groupe de relations publiques d'Omnicom

Le groupe de relations publiques d'Omnicom est un collectif regroupant trois des plus grandes agences de relations publiques mondiales et des agences spécialisées dans des domaines tels que les affaires publiques, le marketing auprès des femmes, la stratégie de santé mondiale et la responsabilité sociale des entreprises. Il regroupe plus de 6 300 professionnels des relations publiques dans plus de 370 bureaux à travers le monde qui mettent leur expertise au service des entreprises, des agences gouvernementales, des ONG et des organisations à but non lucratif dans un large éventail de secteurs. Omnicom Public Relations Group répond aux besoins des clients grâce à une concentration constante sur les talents, une quête continue d'innovation et une culture centrée sur la collaboration. Omnicom Public Relations Group fait partie du DAS Group of Companies, une division d'Omnicom Group Inc. (NYSE: OMC) qui comprend plus de 200 entreprises dans un large éventail de disciplines marketing, y compris la publicité, les relations publiques, les soins de santé, la gestion de la relation client, l'événementiel, le marketing promotionnel, l'image de marque et la recherche.

SOURCE FleishmanHillard HighRoad Corp

Renseignements: Anthoni Roch, FleishmanHillard HighRoad, [email protected], 514.775.0903

Liens connexes

www.fleishman.ca