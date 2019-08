Les Québécois doivent savoir ce que le gouvernement s'apprête à leur enlever

« Nous sommes conscients des intentions du gouvernement en matière de gouvernance scolaire. Nous en appelons à son discernement: il serait inapproprié d'enlever un droit de vote à toutes les citoyennes et à tous les citoyens sans préalablement les informer sur ce droit qu'ils perdront. Nous lançons aujourd'hui une campagne sur le rôle des élu.e.s scolaires, afin de mieux faire connaître leur influence et leur apport essentiel à la réussite et à la persévérance scolaires », a déclaré M. Fortier.

« Les élu.e.s voient à la planification des services d'éducation sur leur territoire, donnent les orientations, écoutent leurs concitoyens. Leur rôle est cependant méconnu. Lors de cette campagne, nous mettrons de l'avant des histoires inspirantes, parmi des milliers d'autres. Il s'agit de trois situations où les élu.e.s scolaires ont fait une différence notable pour les élèves et leur famille », a-t-il ajouté.

« L'éducation est au cœur de nos actions. À travers leur rôle politique essentiel, les élu.e.s scolaires travaillent pour l'ensemble des élèves. Ils s'assurent de la répartition équitable des ressources disponibles. Ils analysent les situations particulières, quelquefois irrégulières, afin de soutenir les élèves, les familles et les communautés. Ils jouent un rôle essentiel dans le lien avec les partenaires socioéconomiques de leur territoire, favorisant le développement de leur municipalité et de leur région. Par notre campagne, dans les prochaines semaines, nous souhaitons continuer la discussion avec la population, pour mieux l'informer sur l'apport essentiel de l'élu.e scolaire pour la réussite des élèves. », a conclu le président de la FCSQ.

À propos

La FCSQ regroupe la vaste majorité des commissions scolaires francophones du Québec ainsi que la Commission scolaire du Littoral. Les commissions scolaires sont des gouvernements locaux qui veillent à la réussite scolaire de plus d'un million d'élèves en assurant des services éducatifs au primaire, au secondaire, en formation professionnelle et à l'éducation des adultes grâce à l'engagement de quelque 120 000 employés. Elles offrent aussi des services efficaces et essentiels, notamment en matière de ressources humaines et de ressources matérielles et financières. De plus, les commissions scolaires ont la responsabilité de répartir équitablement les ressources entre leurs établissements et de rendre accessible, en tout temps, un transport scolaire sécuritaire.

