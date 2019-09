Les Québécois de langue anglaise font preuve de beaucoup de méfiance à l'égard du gouvernement Coalition Avenir Québec

MONTRÉAL, le 20 sept. 2019 /CNW Telbec/ - Un sondage récent indique qu'une grande majorité de Québécois de langue anglaise font davantage confiance, et de loin, à leurs propres institutions qu'au gouvernement du Québec pour répondre aux préoccupations des communautés d'expression anglaise au Québec.

Seulement 8 pour cent des répondants disent qu'ils font confiance au gouvernement du Québec pour assurer que le public ait droit aux services de langue anglaise, y compris les services de santé, d'éducation et d'emploi. Au total, 78 pour cent ont répondu qu'ils placent leur confiance dans les organismes communautaires pour leur offrir des services dans leur première langue.

Une énorme majorité de répondants (81 pc) disent qu'ils font confiance aux commissions scolaires de langue anglaise et aux médias anglophones (82 pc). Près de trois sur quatre (74 pc) font confiance aux groupes de défense de langue anglaise comme le Quebec Community Groups Network (QCGN). Globalement, 58 pour cent disent avoir confiance en la communauté d'affaires.

Lire le communiqué au complet : http://bit.ly/2kWZfw5

Télécharger sondage (en anglais seulement) : http://bit.ly/2kU7Xew

Le Quebec Community Groups Network (http://www.qcgn.ca/) est un organisme à but non lucratif unissant plus de 60 organismes de langue anglaise à travers le Québec. Le QCGN a pour but d'identifier et d'adresser les enjeux stratégiques qui touchent la vitalité du Québec de langue anglaise et d'encourager le dialogue et la collaboration.

SOURCE Quebec Community Groups Network (QCGN)

Renseignements: Rita Legault, Directrice des communications | rita.legault@qcgn.ca, Tél : 514-868-9044, poste 223, cell : 514-912-6555

Related Links

http://www.qcgn.ca