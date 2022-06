Si vous avez acheté ou construit une maison éconergétique le 20 juin 2022 ou après et que vous avez une assurance prêt hypothécaire de la SCHL, vous pouvez demander un remboursement partiel de 25 % de votre prime d'assurance si votre habitation répond aux exigences d'efficacité énergétique d' Eco Plus . Tandis que le programme antérieur offrait un remboursement se situant entre 15 et 25 %, tous les demandeurs qui répondent aux exigences d' Eco Plus seront admissibles au remboursement de 25 %. Cela signifie que les propriétaires-occupants réaliseront davantage d'économies tout en prenant part à la lutte contre les changements climatiques.

« Les changements climatiques transforment notre économie et ont de vastes répercussions sur l'abordabilité du logement. Pour faire face aux risques et aux défis liés aux changements climatiques, la SCHL élabore des solutions, comme le programme amélioré Eco Plus, qui incitent les propriétaires-occupants à choisir un logement à faibles émissions de carbone et résilient. »

- Steve Mennill, chef du changement climatique à la SCHL

Comme les normes d'efficacité énergétique se sont améliorées, la SCHL a révisé ses nouveaux critères d'Eco Plus. Vous pouvez consulter les critères et la liste complète des certifications applicables des bâtiments écologiques au www.schl.ca/ecoplus .

Si vous achetez ou construisez une habitation écoénergétique à partir du 20 juin 2022, vous pouvez demander le remboursement directement au www.schl.ca/ecoplus . Vous devrez présenter une demande dans un délai de 24 mois après la clôture de votre prêt hypothécaire.

