Les propriétaires de petites entreprises canadiennes sont optimistes quant à l'avenir, mais l'inflation et la hausse des taux d'intérêt demeurent au cœur de leurs préoccupations

La réduction des coûts et l'augmentation des ventes grâce à de nouveaux canaux figurent parmi les priorités financières des propriétaires de petites entreprises; ils se concentrent également sur l'accroissement de leurs capacités numériques

TORONTO, le 11 oct. 2023 /CNW/ - Malgré le risque d'une récession imminente, les pressions inflationnistes et la hausse des taux d'intérêt, la plupart des propriétaires d'entreprises canadiennes se disent optimistes. C'est ce que nous apprend la quatrième édition du rapport annuel de la Banque Scotia intitulé La voie pour braver la tempête. En ce qui concerne l'avenir, les deux tiers des propriétaires de petites entreprises (66 %) se disent extrêmement ou très optimistes. En outre, la moitié des propriétaires d'entreprises interrogés (50 %) estiment que leur situation est meilleure à celle d'il y a deux ans, au plus fort de la pandémie. Si l'optimisme est de mise, les défis économiques restent néanmoins une préoccupation majeure.

Plus de la moitié (55 %) des propriétaires de petites entreprises déclarent éprouver des difficultés à faire face aux augmentations de coûts attribuables aux pressions inflationnistes ou à la progression constante des taux d'intérêt, ce qui représente un bond par rapport à l'année dernière (48 %).

Les autres problèmes auxquels les entreprises sont confrontées sont les pénuries d'approvisionnement (24 %), la nécessité de répondre à la demande (23 %) et l'embauche (23 %).

« En raison de ces préoccupations financières persistantes, de plus en plus de propriétaires d'entreprises cherchent à obtenir des conseils et du soutien, souligne Jascha Jabes, vice-président, Services bancaires aux petites entreprises, à la Banque Scotia. La Banque Scotia est bien au fait de la complexité des besoins des propriétaires de petites entreprises et, malgré les signes encourageants d'une confiance accrue, les clients continuent de solliciter des conseils adaptés à leur situation particulière. »

Le sondage mené par la Banque Scotia pour les besoins du rapport La voie pour braver la tempête révèle également ce qui suit :

Un nombre nettement plus élevé de propriétaires de petites entreprises affirment que les améliorations numériques les aident à augmenter leurs revenus et à répondre à une demande accrue. Quelque 18 % des propriétaires d'entreprises canadiennes ont ainsi renforcé leurs capacités numériques au cours des 12 derniers mois. Parmi ces 18 %, 41 % ont installé des programmes de réunions virtuelles, 36 % ont adopté la robotique pour rationaliser les activités, 35 % ont mis en place une plateforme de données infonuagique et 30 % proposent des modes de paiement sans contact.

des propriétaires d'entreprises canadiennes ont ainsi renforcé leurs capacités numériques au cours des 12 derniers mois. L'intelligence artificielle (IA) ( 44 % ) et un meilleur accès aux conseils financiers ( 43 % ) sont, de l'avis des propriétaires d'entreprises, les outils les plus efficaces pour faire croître leur entreprise.

) et un meilleur accès aux conseils financiers ( ) sont, de l'avis des propriétaires d'entreprises, les outils les plus efficaces pour faire croître leur entreprise. Les propriétaires d'entreprises âgés de 18 à 34 ans prévoient avoir des besoins de financement plus importants que qui ont plus de 55 ans ( 63 % contre 21 % ).

). Au cours des deux dernières années, 90 % des propriétaires de petites entreprises ont demandé des conseils ou du soutien. Parmi eux, 30 % se sont tournés vers les ressources numériques de leur banque, en hausse par rapport à l'année dernière (24 %).

Pour aider les propriétaires de petites entreprises à faire face à leurs préoccupations financières, la Banque Scotia offre les conseils suivants :

1. S'assurer un accès à du capital pour favoriser la croissance ou la pérennité de son entreprise et protéger ses liquidités

Il n'est jamais trop tôt pour discuter avec votre conseiller, Petites entreprises, de vos options de financement afin que votre entreprise soit bien positionnée sur la voie de la réussite.

En outre, avant de communiquer avec un conseiller, Petites entreprises, vous pouvez utiliser le Rédacteur de plans de gestion pour entreprise de la Banque Scotia, qui vous guidera à chaque étape de l'élaboration de votre plan d'affaires, tout en vous donnant des conseils et des définitions utiles. Une fois votre plan terminé, vous pouvez le présenter à votre conseiller, Petites entreprises, de la Banque Scotia, qui sera en mesure de vous aider à comprendre vos options en matière de financement.

La Banque Scotia donne également du soutien sur différents programmes de subvention par l'entremise de ses propres programmes, comme L'initiative Femmes de la Banque Scotia et le Programme de financement des entreprises dirigées par des Noirs. Ces programmes visent à éliminer les obstacles et à permettre aux entrepreneurs des groupes sous-représentés d'accéder à du capital.

2. Garder à sa disposition des options de financement sûres pour mieux résister aux chocs

Face aux pressions inflationnistes croissantes et à une myriade d'autres défis économiques, il n'a jamais été aussi important de veiller à ce que vos activités soient optimisées. Un conseiller, Petites entreprises, de la Banque Scotia peut vous offrir des conseils pour répondre aux besoins uniques de votre entreprise et vous aider à atteindre vos objectifs financiers.

3. Investir dans les outils numériques, y compris l'IA, pour réaliser des gains d'efficacité et rationaliser ses activités

Que vous ayez besoin d'aide pour rédiger un courriel à un client, de renseignements sur les canaux de vente ou des coordonnées d'un fournisseur, l'IA peut permettre à votre entreprise de gagner du temps et de réduire ses coûts. Le temps que vous consacrez à apprendre à l'utiliser vous rapportera des dividendes considérables.

La plateforme Conseils+ de la Banque Scotia répond à la numérisation croissante des services bancaires en offrant aux petites entreprises clientes des guides détaillés pour la planification financière, l'investissement, l'établissement de budgets et d'autres services-conseils. Pour en savoir plus, visitez le Centre Conseils+ pour entreprise de la Banque Scotia.

4. Faire appel à des conseillers chevronnés en services bancaires pour obtenir des conseils sur mesure

Les difficultés financières étant la principale préoccupation des propriétaires de petites entreprises, ceux-ci cherchent constamment des conseils personnalisés, auprès d'outils numériques comme auprès de leur conseiller.

Les conseillers, Petites entreprises, peuvent vous aider à explorer divers sujets (par exemple, la gestion des flux de trésorerie), vous conseiller sur la façon de rembourser les prêts et vous présenter des outils Conseils+ novateurs, comme le Générateur de solutions pour petites entreprises afin de déterminer les meilleures solutions en fonction des besoins de votre entreprise.

Pour lire l'intégralité du rapport La voie pour braver la tempête, visitez le site :

https://www.scotiabank.com/content/dam/scotiabank/corporate/news/assets/FR2023_ScotiaAdvice_PathtoImpact.pdf

Méthodologie

Le rapport annuel La voie pour braver la tempête de la Banque Scotia a été produit au nom de la Banque par Maru Public Opinion et les experts en échantillonnage et en collecte de données de Maru/Blue. Au total, 1 691 décideurs financiers d'entreprises canadiennes dont le revenu annuel se situe entre 50 000 $ et 5 millions de dollars ont répondu au sondage au cours de la période du 26 juin au 11 août 2023. Le sondage a été mené en anglais et en français.

