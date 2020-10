TORONTO, le 7 oct. 2020 /CNW/ - Les petites entreprises canadiennes touchées par la pandémie manifestent un optimisme prudent quant à leur avenir, selon le récent rapport La nouvelle voie pour braver la tempête de la Banque Scotia. En effet, deux entreprises sur trois se trouvent dans une situation plus difficile qu'avant la pandémie, mais malgré ces difficultés, 40 % des propriétaires de petites entreprises se disent « très optimistes » ou « extrêmement optimistes » quant à l'avenir de leur entreprise, selon le rapport.

Malgré l'incertitude entourant les effets à venir de la pandémie, la plupart des entrepreneurs se sentent mieux préparés : 69 % des répondants se disent mieux équipés pour survivre à une deuxième vague.

« La résilience des propriétaires d'entreprises canadiennes durant la pandémie est remarquable. Qu'ils aient transformé leur entreprise pour utiliser encore plus les canaux numériques, tiré parti des programmes d'aide ou adapté leur modèle d'affaires au marché actuel, ils ont dû faire preuve de créativité pour survivre, souligne Jason Charlebois, premier vice-président, Petites entreprises de la Banque Scotia. Même s'il est impossible de prédire comment les six prochains mois se dérouleront, il est maintenant temps de se tourner vers l'avenir avec un optimisme prudent. Mais avant de tracer cette nouvelle voie, il faut un plan. On doit donc demander conseil dès le début, utiliser les ressources disponibles et être prêt à s'adapter -- c'est ainsi qu'on se donne les meilleures chances de survie dans un monde post-pandémique. »

Autres constatations du rapport de la Banque Scotia :

depuis le début de la pandémie, et les deux tiers ont eu recours aux programmes de secours. La plupart des secteurs indiquent être mieux équipés pour survivre à une deuxième vague de la pandémie, mais ce sentiment est plus faible dans le secteur de la construction, où 55 % des propriétaires d'entreprises se disent prêts, contre 69 % en moyenne (tous secteurs confondus).

« Le soutien des petites entreprises durant la pandémie joue un rôle déterminant dans le maintien d'une économie forte au pays et la Banque Scotia salue le gouvernement fédéral qui a mis sur pied des programmes essentiels pour les aider, explique Dan Rees, chef du Réseau canadien de la Banque Scotia. Grâce au Compte d'urgence pour les entreprises canadiennes, en particulier, de nombreux propriétaires d'entreprises ont l'esprit un peu plus tranquille, sachant qu'ils pourront maintenir leurs activités ou se préparer pour la suite. Nous encourageons fortement le gouvernement à continuer d'investir dans les entreprises de toutes tailles au fur et à mesure que de nouveaux défis se présenteront. »

La voie du rétablissement : les meilleurs conseils à donner aux petites entreprises

Pour la plupart des petites entreprises, la priorité absolue des prochains mois sera d'utiliser d'autres canaux pour augmenter leurs ventes. Les petites entreprises qui donnent accès à leurs produits ou services en ligne se font connaître auprès d'un large public tout en proposant une expérience de magasinage pratique. Être prêt à changer de cap : Compte tenu des changements vécus cette année, il est important de revoir votre modèle d'affaires. Fonctionne-t-il toujours dans ce contexte? Où pouvez-vous trouver d'autres canaux comme les ventes en ligne ou la collecte sur le trottoir? La diversification peut sauver votre entreprise. Ne vous limitez pas au modèle d'affaires : évaluez la trésorerie, ajustez les coûts d'exploitation aux ventes ou aux baisses de revenus, et n'attendez pas pour remplir vos stocks d'équipements de protection individuelle.

À la Banque Scotia, nous sommes déterminés à prêter main-forte aux entreprises, peu importe leur taille. Notre équipe de conseillers dévoués offre des solutions bancaires aux particuliers et aux entreprises, des conseils personnalisés et des programmes spécialisés qui répondent aux besoins uniques et aux objectifs de l'entreprise. Renseignez-vous sur notre Centre Conseils+ pour entreprise : https://www.scotiabank.com/ca/fr/petites-entreprises.html

L'initiative Femmes de la Banque ScotiaMC témoigne de notre promesse d'aider les entreprises détenues et dirigées par des femmes partout au Canada dans trois grands volets : accès à du capital, mentorat et formation. En 2019, la Banque s'est engagée à déployer trois milliards de dollars sur les trois premières années en soutien aux entreprises dirigées par des femmes. Pour en savoir plus sur cette initiative, visitez le site initiativefemmesbanquescotia.com.

Vous trouverez notre rapport La nouvelle voie pour braver la tempête ici.

Méthode

Recherche menée par Maru/Blue pour la Banque Scotia du 28 août au 3 septembre 2020. Au total, 500 questionnaires remplis ont été recueillis auprès d'un échantillon aléatoire de propriétaires de petites entreprises dans tout le Canada.

À propos de la Banque Scotia

La Banque Scotia compte parmi les chefs de file du secteur bancaire dans les Amériques. Dans l'esprit de sa mission d'entreprise, « pour l'avenir de tous », elle contribue à la réussite de ses clients, de leur famille et de leur collectivité en offrant des conseils et une vaste gamme de produits et de services, dont des services bancaires aux particuliers, aux entreprises et aux sociétés, des services bancaires privés, d'investissement et de gestion de patrimoine ainsi que des services liés aux marchés des capitaux. Au 31 juillet 2020, l'effectif de la Banque Scotia comptait plus de 90 000 employés et les actifs s'élevaient à environ 1 200 milliards de dollars. Les actions de la Banque Scotia sont cotées en bourse à Toronto (TSX : BNS) et à New York (NYSE : BNS). Pour en savoir davantage, veuillez consulter notre site Web et suivre le fil @ScotiabankViews sur Twitter.

