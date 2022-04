Les projets lauréats des Prix d'excellence en architecture 2022 dévoilés

MONTRÉAL, le 8 avril 2022 /CNW Telbec/ - L'Ordre des architectes du Québec (OAQ) a dévoilé les projets lauréats de ses prix et distinctions 2022. Quatorze projets ont été récompensés lors d'un gala qui s'est tenu au Théâtre St-James, à Montréal, en présence de membres de la communauté architecturale et de partenaires.

Le Grand Prix d'excellence 2022 a été décerné à Expérience chute, le projet de requalification de l'ensemble du pied de la chute Montmorency, dans la région de la Capitale-Nationale, réalisé par la firme Daoust Lestage. Ce site emblématique nécessitait de nouveaux aménagements afin de mettre en valeur ses beautés naturelles et de renouveler l'expérience des quelque 800 000 visiteurs qui s'y rendent annuellement. Le jury a souligné le geste architectural fort, épuré et juste qui caractérise ce projet, qui met en valeur de façon irréprochable un joyau naturel unique. Il a ajouté qu'Expérience chute constitue une démonstration convaincante de l'apport de la profession d'architecte en marge des pratiques conventionnelles, à la frange de l'aménagement, du design et de l'architecture de paysage. Quant au Prix du public, il a été accordé au projet de la dernière phase du nouveau complexe hospitalier du CHUM et de l'amphithéâtre Pierre-Péladeau, lauréat dans la catégorie Bâtiments institutionnels.

Lauréats des distinctions

Quatre distinctions individuelles ont également été remises à des personnes qui s'engagent de façon exceptionnelle envers une architecture inclusive et de qualité au Québec. La médaille du Mérite, la plus haute distinction, a été décernée à l'architecte et urbaniste Renée Daoust. Les interventions de sa firme, Daoust Lestage, ont contribué à la culture québécoise en redonnant vie à de nombreux lieux déstructurés aujourd'hui considérés comme des destinations, incluant le Quartier des spectacles, le Quartier international de Montréal et la promenade Samuel-De Champlain. Rappelons que Renée Daoust est déjà lauréate - individuellement ou avec son associé Réal Lestage - de deux médailles du Gouverneur général en architecture et du prix Ernest-Cormier.

L'ŒUF, un groupe d'architectes dont la pratique est axée sur l'équité sociale et l'équilibre environnemental, s'est vu remettre le prix Engagement social. Ce groupe a notamment contribué à de nombreux projets d'habitation sociale, à des projets destinés à des communautés vulnérables et à des infrastructures sociales.

Le prix Relève en architecture a été remis à l'architecte Jérôme Lapierre, reconnu entre autres pour son implication dans le monde universitaire et ses interventions auprès du public, entre autres à travers le projet du Lab-École. Son parcours professionnel, de technicien en architecture à chef d'atelier au sein d'une firme réputée et, depuis peu, à architecte patron et conseiller professionnel, est inspirant pour la relève.

Le prix Ambassadeur de la qualité en architecture (récompensant un non-architecte), a été remis à Sophie Lanctôt, qui a œuvré pendant 35 ans au sein de Société Logique, reconnue pour son expertise et son leadership dans la promotion du design universel et la réalisation d'environnements fonctionnels pour l'ensemble des utilisateurs.

Le jury des Prix d'excellence 2022, présidé par l'architecte français Didier Brault, directeur de studio aux Ateliers Jean Nouvel, était composé de l'écrivaine Kim Thuy, à titre de représentante du public, ainsi que des architectes Marie-Odile Marceau (McFarland Marceau Architects), Eric Pelletier (LEMAY - Architecture et design) et Étienne Bernier (Étienne Bernier architecture), lauréat du prix Relève en architecture 2021.

Pour en savoir plus au sujet des projets lauréats : www.oaq.com/prix2022

Pour télécharger les dossiers de presse : https://www.v2com-newswire.com/fr/salle-de-presse/dossiers-de-presse

Lauréats des Prix d'excellence en architecture 2022, par catégorie

Grand Prix d'excellence

Projet : Expérience chute

Conception : Daoust Lestage

Cliente : Société des établissements de plein air du Québec (Sépaq)

Emplacement : Capitale-Nationale

Photos : Maxime Brouillet

Bâtiments culturels

Projet : Migration du Biodôme

Conception : KANVA Architecture en collaboration avec NEUF architect(e)s

Client : Espace pour la vie - Ville de Montréal

Emplacement : Montréal

Photos : Marc Cramer et James Brittain

Bâtiments institutionnels publics ET Prix du public

Projet : Dernière phase du nouveau complexe hospitalier du CHUM et amphithéâtre Pierre-Péladeau

Conception : CannonDesign + NEUF architect(e)s et Jodoin Lamarre Pratte / Menkès Shooner Dagenais LeTourneux architectes en consortium

Client : CHUM

Emplacement : Montréal

Photos : Adrien Williams et Olivier L. Gariépy

Bâtiments administratifs et commerciaux

Projet : Montauk Sofa Montréal

Conception : Cohlmeyer Architecture

Clients : Tim Zyto et Danny Chartier

Emplacement : Montréal

Photos : Nanne Springer

Bâtiments industriels (deux lauréats)

Projet : Prise d'eau, canal de l'Aqueduc

Conception : Smith Vigeant Architectes

Cliente : Ville de Montréal

Emplacement : Montréal

Photos : David Boyer

Projet : Laboratoire dentaire Lafond Desjardins

Conception : ACDF Architecture

Client : Charles Desjardins, Laboratoire dentaire Lafond Desjardins

Emplacement : Laval

Photos : Adrien Williams

Bâtiments et ensembles résidentiels de type multifamilial

Projet : Queen Alix

Conception : Blouin Tardif Architectes

Client : Maître Carré

Emplacement : Montréal

Photos : Raphaël Thibodeau

Bâtiments résidentiels de type unifamilial en milieu urbain

Projet : Maison Saint-Charles

Conception : La Shed Architecture

Client : Maxim Regimbal-Ethier

Emplacement : Montréal

Photos : Maxime Brouillet

Bâtiments résidentiels de type unifamilial en milieu naturel

Projet : Maison du Pommier

Conception : ACDF Architecture

Emplacement : Saint-Donat-de-Montcalm

Photos : Adrien Williams

Aménagement intérieur (deux lauréats)

Projet : Bureaux LAUR

Conception : Alain Carle Architecte

Emplacement : Montréal

Photos : Alex Lesage

Projet : EG

Conception : Jean Verville, architecte

Clients : Vincent R. Drapeau et Samuel G. Labelle

Emplacement : Saint-Jérôme

Photos : Félix Michaud / Collages numériques : studio Jean Verville, architecte

Mise en valeur du patrimoine

Projet : Gare Windsor - Restauration de la maçonnerie et remplacement des fenêtres

Conception : DMA architectes

Cliente : Cadillac Fairview

Emplacement : Montréal

Photos : Damien Ligiardi

Œuvres hors catégorie

Projet : Expérience chute

Conception : Daoust Lestage

Cliente : Société des établissements de plein air du Québec (Sépaq)

Emplacement : Capitale-Nationale

Photos : Maxime Brouillet

À propos des Prix d'excellence en architecture

Décernés depuis 1978 par l'Ordre des architectes du Québec, les Prix d'excellence en architecture constituent une opportunité de reconnaissance et de mise en valeur des réalisations architecturales de ses membres. En invitant le public à voter et en récompensant des réalisations architecturales exemplaires, l'Ordre contribue à développer une plus grande sensibilité à la qualité architecturale. Ces prix, autrefois décernés tous les deux ans, sont remis sur une base annuelle depuis 2019.

À propos de l'Ordre des architectes du Québec

L'Ordre des architectes du Québec est un ordre professionnel dont la mission est d'assurer la protection du public. À cette fin, il contrôle l'accès à la profession d'architecte et en régit l'exercice au Québec. Dans le cadre de son mandat, l'Ordre s'intéresse à toute question d'intérêt pour la profession ou de nature à influer sur la qualité de l'architecture et du cadre bâti. L'OAQ compte à ce jour plus de 4400 membres et plus de 1300 stagiaires en architecture.

SOURCE Ordre des architectes du Québec

Renseignements: Geneviève King-Ruel, conseillère aux relations publiques | [email protected] | 514 582-9692