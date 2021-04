Les projets lauréats des Prix d'excellence en architecture 2021 dévoilés

MONTRÉAL, le 1er avril 2021 /CNW Telbec/ - L'Ordre des architectes du Québec (OAQ) a dévoilé aujourd'hui les 11 projets lauréats des Prix d'excellence en architecture 2021 lors d'un gala virtuel auquel étaient conviés la communauté architecturale et le grand public.

Le Grand Prix d'excellence en architecture 2021 a été décerné au projet de réfection de l'enveloppe du Grand Théâtre de Québec, réalisé par les firmes Lemay et Atelier 21. Ce bâtiment iconique de la Capitale-Nationale, œuvre de l'architecte Victor Prus inaugurée en 1971, nécessitait une intervention majeure afin de préserver son enveloppe extérieure, sur laquelle se déploie la murale spectaculaire de l'artiste sculpteur Jordi Bonet. Le jury a souligné que l'ajout d'une enveloppe toute en transparence assure la pérennité de cette œuvre moderniste majeure.

« La qualité architecturale est le fruit d'une démarche rigoureuse qui permet entre autres de concilier les besoins des utilisateurs et de la communauté, en proposant une réponse fonctionnelle et durable. Les Prix d'excellence en architecture sont une occasion de célébrer toutes ces dimensions de la qualité et les architectes qui y concourent, que ce soit à travers leurs réalisations construites ou leur engagement dans l'espace public. On ne peut que se réjouir de voir l'architecture se déployer dans nos collectivités et contribuer ainsi à améliorer la valeur et la vitalité de nos milieux », a affirmé Pierre Corriveau, président de l'OAQ.

Le jury des Prix d'excellence 2021, présidé par l'architecte Jean-Pierre Crousse (Barclay&Crousse Architecture, Paris et Lima), était composé de Christiane Germain, coprésidente, Germain Hôtels, des architectes Marc Blouin (Blouin Orzes architectes) et Kim Pariseau (APPAREIL Architecture), ainsi que de Pedro Ressano Garcia (Ressano Garcia Arquitectos, Lisbonne), professeur à l'École d'architecture de l'Université Laval.

Lauréats des distinctions individuelles

Le gala des Prix d'excellence a aussi offert à l'OAQ l'occasion de remettre quatre distinctions individuelles. La médaille du Mérite, la plus haute distinction, a été décernée à l'architecte Denis Lemieux, qui s'est dévoué avec ardeur, au sein de la fonction publique, à l'amélioration de la qualité de l'architecture et du cadre bâti au Québec. Il a entre autres coordonné le développement et l'adoption d'un Agenda 21 de la culture pour le Québec. Il a également collaboré au démarrage de la plateforme d'innovation Design Montréal à la Ville de Montréal, à la transformation de Design Montréal en Bureau du design et a agi à titre de conseiller privilégié pour l'élaboration de l'Agenda montréalais 2030 pour la qualité et l'exemplarité en design et en architecture.

L'architecte Érick Rivard, précurseur du mouvement des places publiques éphémères au Québec, a reçu le prix Engagement social pour son implication dans sa communauté et dans le quartier Limoilou, où il a notamment été l'initiateur du célèbre Grand Bazar des ruelles.

Le prix Relève en architecture a été remis à l'architecte Étienne Bernier, dont la pratique professionnelle montre une grande sensibilité à la transdisciplinarité, à la nordicité, à l'intégration dans le paysage et à la dimension humaine en architecture.

Le prix Ambassadeur de la qualité en architecture (récompensant un non-architecte), a été remis à la communicatrice Julie Payette, qui consacre sa carrière à mettre en vitrine le travail des architectes québécois sur diverses tribunes et dans divers médias, tant sur la scène locale qu'internationale. Elle a notamment contribué à la création de v2com, un fil de presse international spécialisé en architecture et en design.

Lauréats des Prix d'excellence en architecture 2021, par catégorie

*Pour plus de renseignements au sujet des projets lauréats : www.oaq.com/prix2021

Grand prix d'excellence ET

Prix du public

Projet : Réfection de l'enveloppe du Grand Théâtre de Québec

Conception : Lemay/Atelier 21

Client : Grand Théâtre de Québec

Emplacement : Québec

Photos : Stéphane Groleau

Bâtiments culturels

Projet : Pôle culturel de Chambly

Conception : Atelier TAG et Jodoin Lamarre Pratte architectes en consortium

Client : Ville de Chambly

Emplacement : Chambly

Photos : Adrien Williams/CS Design

Bâtiments institutionnels publics

Projet : Pavillon d'accueil de la base de plein air de Sainte-Foy

Conception : Patriarche

Client : Ville de Québec

Emplacement : Arrondissement de Sainte-Foy, Québec

Photos : Stéphane Groleau

Bâtiments commerciaux et industriels

Projet : Förena Cité thermale

Conception : Blouin Tardif Architectes

Client : Groupe SkySpa

Emplacement : Saint-Bruno-de-Montarville

Photos : Raphaël Thibodeau

Bâtiments et ensembles résidentiels de type multifamilial

Projet : Habitations Saint-Michel

Conception : SBTA inc.

Client : Office municipal d'habitation de Montréal

Emplacement : Arrondissement de Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension, Montréal

Photos : James Brittain

Bâtiments résidentiels de type unifamilial en milieu urbain

Projet : La Doyenne

Conception : _naturehumaine

Client : Nicolas Crowley

Emplacement : Arrondissement du Plateau-Mont-Royal, Montréal

Photos : Raphaël Thibodeau

Bâtiments résidentiels de type unifamilial en milieu naturel (2 lauréats)

Projet : hinterhouse

Conception : Ménard Dworkind architecture & design

Clients : hintercompany

Emplacement: La Conception

Photos: David Dworkind et Alex Lesage

Projet : Les blocs de bois

Conception : Yiacouvakis Hamelin architectes_ yh2

Emplacement : Lac Memphrémagog

Photos : Maxime Brouillet

Aménagement intérieur

Projet : LightSpeed, phase 3

Conception : ACDF Architecture

Client : LightSpeed POS inc.

Emplacement : Montréal

Photos : Maxime Brouillet

Mise en valeur du patrimoine

Projet : Auditorium de Verdun

Conception : Les architectes FABG

Client : Ville de Montréal, arrondissement de Verdun

Emplacement : Arrondissement de Verdun, Montréal

Photos : Steve Montpetit

Œuvres hors catégorie

Projet : Patinoire du parc des Saphirs

Conception : ABCP architecture

Client : Ville de Boischatel

Emplacement : Boischatel

Photos : Stéphane Groleau

À propos des Prix d'excellence en architecture

Décernés depuis 1978 par l'Ordre des architectes du Québec, les Prix d'excellence en architecture constituent une occasion de reconnaître et de mettre en valeur les réalisations architecturales de ses membres. En invitant le public à voter et en récompensant des réalisations architecturales exemplaires, l'Ordre contribue à sensibiliser le public à la qualité architecturale. Ces prix, autrefois décernés tous les deux ans, sont remis sur une base annuelle depuis 2019.

À propos de l'Ordre des architectes du Québec

L'Ordre des architectes du Québec est un ordre professionnel dont la mission est d'assurer la protection du public. À cette fin, il contrôle l'accès à la profession d'architecte et en régit l'exercice au Québec. Dans le cadre de son mandat, l'Ordre se penche sur toute question d'intérêt pour la profession ou de nature à influer sur la qualité de l'architecture et du cadre bâti. L'OAQ compte à ce jour plus de 4200 membres et plus de 1200 stagiaires en architecture.

