MONTRÉAL, le 4 oct. 2022 /CNW Telbec/ - Avvy Health , la première entreprise du Canada à utiliser une application permettant d'offrir des soins de santé à domicile, offre maintenant un programme destiné aux employeurs, à l'intention des entreprises.

Grâce à l’application Avvy, votre équipe aura des services de spécialistes de la santé au bout des doigts.

Avvy est la première application de soins de santé canadienne à jumeler des patients avec des professionnels qualifiés qui se rendent à domicile pour offrir divers services. L'application Avvy, accessible aux utilisateurs des téléphones intelligents iPhone ou Android, a été lancée sur l'île de Montréal en février 2022 et a rapidement pris de l'expansion pour s'étendre à l'ensemble de la région montréalaise.

« Les employeurs sont à la recherche de moyens créatifs d'aider leurs employés à protéger leur santé et leur bien-être, tout en se démarquant dans un monde où les employeurs se livrent une concurrence de plus en plus vive en termes de rémunération et d'avantages sociaux » déclare Oren Sebag, infirmier clinicien et directeur général d'Avvy. « Grâce au programme destiné aux employeurs, les utilisateurs de l'application Avvy disposant d'un compte d'entreprise peuvent facilement avoir accès à des soins de santé à domicile, pour eux ou pour un proche et est un bon complément à un service de télémédecine existant».

Le programme destiné aux employeurs va aider les entreprises à divers égards :

Aider les employés à gérer leurs besoins en matière de santé, tout en restant productifs (p. ex. : éviter qu'ils s'absentent du travail pour aller attendre dans une clinique)

Réduire les coûts et l'absentéisme

Attirer les meilleurs talents

Élargir l'offre en ligne pour y inclure des services de santé offerts en personne (p. ex. : analyses sanguines aux fins de suivi)

Tous les services d'Avvy sont accessibles à partir de la plateforme :

Administration de vaccins contre la grippe et d'autres types de vaccins

Analyses sanguines et tests streptococciques

Électrocardiogramme (ECG)

Nettoyage des oreilles

Et plus encore

« Que vous ayez 10 ou 10 000 employés, Avvy vous simplifie la vie et offre un accès plus convivial aux services de santé, où et quand vous en avez besoin, ajoute Oren Sebag. Il s'agit de la prochaine étape de l'évolution des programmes d'aide aux employés. »

Le programme est actuellement offert dans le Grand Montréal. Pour de plus amples renseignements sur le Programme destiné aux employeurs, y compris sur les possibilités d'expansion, téléphonez au 1-866-288-9277 ou faites parvenir un courriel à [email protected] .

À propos d'Avvy Health

Avvy est la première plateforme mobile permettant de mettre en relation des prestataires de soins qualifiés avec des Canadiens qui souhaitent accéder à des services de santé depuis le confort et la sécurité de leur foyer. La mission de l'entreprise est d'offrir une expérience transparente et sécuritaire, tant pour les patients que pour les prestataires. Avvy est actuellement disponible sur l'île de Montréal, et l'entreprise se prépare à offrir ses services dans d'autres villes au Canada. Les utilisateurs peuvent télécharger l'application pour téléphones intelligents Apple et Android.

