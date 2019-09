La certification salue les engagements et les actions des entreprises à atteindre

la parité des sexes à tous les échelons de leur organisation

MISSISSAUGA, ON, le 23 sept. 2019 /CNW/ - Les Produits Kruger s'est vu décerner une certification Argent Parité par La gouvernance au féminin pour son travail visant à élaborer et à offrir des politiques et des programmes sur son lieu de travail qui encouragent la croissance professionnelle et les opportunités de leadership pour les femmes en affaires.

Les Produits Kruger fera partie des 30 récipiendaires au Canada à l'occasion du gala annuel de La gouvernance au féminin le 25 septembre à Montréal.

« Nous sommes fiers d'être reconnus pour notre travail visant à soutenir et encourager les femmes à tous les échelons de notre organisation par le biais de diverses opportunités et services, explique Mina Fior, vice-présidente principale des ressources humaines des Produits Kruger. Nous faisons tout notre possible pour créer un environnement qui permet aux femmes de réussir au sein de notre organisation. »

Cette certification salue les organisations qui s'engagent en vue de la parité des sexes sur leur lieu de travail, en l'intégrant dans leur écosystème et en mettant en place des mécanismes visant à atteindre cet objectif et à le pérenniser. Chaque soumission est soigneusement évaluée par McKinsey&Company, Mercer et Willis Towers Watson.

Au sujet des Produits Kruger

PK S.E.C. est le premier fabricant canadien de produits de papier de qualité à usage domestique, industriel et commercial. La société offre aux consommateurs canadiens des marques reconnues, comme CashmereMD, PurexMD, SpongeTowelsMD, ScottiesMD. Aux États-Unis, elle fabrique les marques de produits de marque White Cloud MD, de même que plusieurs produits de marques privées. Sa division des produits hors foyer fabrique des produits économiques de qualité et les distribue à une grande variété d'établissements commerciaux et publics. PK S.E.C. emploie quelque 2 500 personnes et exploite huit usines certifiées FSCMD (FSCMD C-104904) en Amérique du Nord. Pour en savoir plus, visitez www.krugerproducts.ca.

