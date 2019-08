Les Produits Kruger s'associe à Conservation de la nature Canada pour faire le lien entre les Canadiens et la nature

MISSISSAUGA, ON, le 12 août 2019 /CNW/ - Les Produits Kruger, le premier fabricant canadien de produits de papier de qualité à usage domestique et hors foyer et Conservation de la nature Canada (CNC) ont signé un nouveau partenariat de 3 ans. Les Produits Kruger soutient le programme Destinations Nature de CNC, qui invite les Canadiens à explorer quelques-uns des plus beaux exemples d'espaces naturels de notre pays.

« Il s'agit ici d'établir un lien entre les Canadiens et la nature pour qu'ils puissent prendre des décisions informées au sujet de la préservation de notre environnement, explique Steven Sage, vice-président Durabilité et marketing É.-U. aux Produits Kruger. Il ne suffit pas que les entreprises s'assurent que la durabilité se traduit à tous les niveaux de leurs activités, les consommateurs ont besoin d'une appréciation personnelle de la nature pour qu'ils puissent faire les bons choix. »

La durabilité et la conservation sont des priorités clés chez les Produits Kruger. Depuis le lancement de son premier plan de développement durable en 2010 -- Durabilité 2015 -- l'entreprise a réduit ses émissions de gaz à effet de serre et de consommation d'eau de 22 et 28 % respectivement depuis 2009. C'est aussi la première entreprise de papier canadienne à remporter le certificat de chaîne de traçabilité du Forest Stewardship Council® (FSC). Elle offre aujourd'hui l'un des plus grands portefeuilles de produits de papier certifiés par une partie tierce en Amérique du Nord aux consommateurs et clients hors foyer. Ce nouveau partenariat renforce le fait que des gestes simples, comme soutenir les entreprises et les marques qui se soucient de l'environnement, contribuent à prendre soin des Destinations Nature du Canada.

« Conservation de la nature Canada apprécie le soutien des Produits Kruger visant à nous aider à développer son programme Destinations Nature, déclare Erica Thompson de CNC. Les recherches nous indiquent que les liens personnels à la nature sont bons pour la santé et le bien-être. Le programme Destinations Nature donne aux gens l'opportunité d'explorer tout ce qu'elle a à offrir, tout en les encourageant à prendre soin de notre héritage naturel. »

Des estuaires côtiers dans les provinces de l'Atlantique, à la chaîne de montagnes des Appalaches du Québec, en passant par les prairies et les habitats intérieurs de la C.-B., chaque Destination Nature offre des possibilités de créer des souvenirs inoubliables dans les paysages uniques du Canada. Le programme, lancé en 2017 avec 20 propriétés, prend de l'ampleur et plus de sites sont conçus pour offrir des expériences nature chaque année. Destinations Nature propose toute une gamme d'expériences, des petites promenades riveraines, aux ballades d'une journée, en passant par de brèves échappées de l'activité des villes, aux grandes aventures en plein air dans des endroits éloignés.

Pour plus d'informations sur les engagements et les réalisations en matière de durabilité des Produits Kruger, cliquez ici

Pour plus d'informations sur le programme Destinations Nature, cliquez ici.

Au sujet de Papiers Tissu KP Inc.

Papiers Tissu KP Inc. (PTKP Inc.) a été créée dans le but d'acquérir une participation économique dans Produits Kruger S.E.C. (KP S.E.C.), et ses affaires se limitent à la détention et à une participation dans la société en commandite accréditive. KP S.E.C. détient actuellement un intérêt de 15,7 % dans PTKP. Pour plus d'informations, rendez-vous à www.kptissueinc.com.

À propos de Produits Kruger S.E.C. (PK S.E.C)

PK S.E.C. est le premier fabricant canadien de produits de papier de qualité à usage domestique, industriel et commercial. La société offre aux consommateurs canadiens des marques reconnues, comme CashmereMD, PurexMD, SpongeTowelsMD, ScottiesMD. Aux États-Unis, elle fabrique les marques de produits de marque White CloudMD, de même que plusieurs produits de marques privées. Sa division des produits hors foyer fabrique des produits économiques de qualité et les distribue à une grande variété d'établissements commerciaux et publics. PK S.E.C. emploie quelque 2 500 personnes et exploite huit usines certifiées FSCMD (FSCMD C-104904) en Amérique du Nord. Pour en savoir plus, visitez www.krugerproducts.ca.

Au sujet de CNC

Conservation de la nature Canada (CNC) est le principal organisme sans but lucratif national qui se consacre à la conservation des terres privées. Il s'efforce de protéger nos domaines naturels les plus importants et les espèces qui les pérennisent. Depuis 1962, CNC et ses partenaires ont aidé à protéger plus de 1,1 million d'hectares (2,8 millions d'acres), d'un océan à l'autre. Pour en apprendre plus, rendez-vous à natureconservancy.ca.

