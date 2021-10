« La vache bleue est largement reconnue comme un symbole du dévouement et de la fierté des producteurs laitiers à produire du lait de grande qualité 100 % canadien et des normes élevées qu'ils appliquent en ce qui a trait aux soins des animaux, à la salubrité des aliments, à la qualité du lait et à la production durable, a déclaré Pierre Lampron, président des Producteurs laitiers du Canada. La décision de Lactalis Canada d'afficher le logo sur les produits Balderson alors que la marque célèbre cette étape importante en dit donc long sur la confiance des consommateurs, des transformateurs et des détaillants à l'égard de nos pratiques. Nous sommes heureux d'élargir davantage notre partenariat. »

En tant qu'un des principaux transformateurs laitiers du pays, Lactalis Canada a commencé à adopter le logo de la vache bleue en 2018. Depuis, l'entreprise s'est engagée à le déployer sur des centaines de produits laitiers, crème, fromages et produits laitiers de culture sous les marques Lactantia, Beatrice, Black Diamond, Cracker Barrel et P'tit Québec, ainsi que les marques de yogourt Astro et Stonyfield. Avec l'ajout de Balderson à cette gamme, le logo de la vache bleue apparaîtra sur plus de 40 produits supplémentaires à compter du printemps 2022.

« Lactalis Canada est ravie de s'associer une fois de plus aux Producteurs laitiers du Canada dans le cadre de l'initiative du logo de la vache bleue en adoptant cette fois-ci le logo sur la célèbre marque de fromage Balderson », a déclaré Vince Vetere, directeur général, Fromage et tartinades à Lactalis Canada. « Les Canadiens sont friands du fromage Balderson depuis 140 ans et l'adoption du logo de la vache bleue souligne davantage la grande fierté que nous tirons de la préservation de la qualité et du savoir-faire artisanal de ce cheddar vénéré fait de lait canadien de grande qualité. »

Lactalis Canada affichera également le logo de la vache bleue dans les publicités numériques et sur les affiches en magasin (point de vente) des entreprises, ainsi que dans le cadre de la première campagne publicitaire télévisée nationale de la marque Balderson qui sera diffusée à compter du 4 octobre, et qui aura comme thème « les méthodes traditionnelles ». La campagne est une célébration du savoir-faire durable Canadien. Elle est axée sur la notion que rien ne vieillit aussi bien que ne l'a fait le fromage Balderson au cours des 140 dernières années.

À PROPOS DES PRODUCTEURS LAITIERS DU CANADA

Les Producteurs laitiers du Canada sont l'organisme national de politique, de lobbying et de promotion qui représente les éleveurs laitiers canadiens. Les PLC s'efforcent de créer des conditions stables pour le secteur laitier. Ils cherchent aussi à maintenir des politiques qui favorisent la viabilité de la production laitière canadienne et qui font la promotion des produits laitiers et de leurs bienfaits pour la santé.

À PROPOS DE LACTALIS CANADA INC.

Forte d'une histoire s'étalant sur 140 ans, Lactalis Canada Inc. (« Lactalis Canada »), anciennement Parmalat Canada Inc., s'engage à enrichir et à soutenir la vie des Canadiens en produisant des produits laitiers nutritifs et goûteux. L'entreprise emploie directement 4 000 Canadiens, soutient des centaines de familles agricoles et contribue au gagne-pain de milliers de Canadiens qui fournissent des services essentiels à plus de 30 sites d'exploitation de Lactalis Canada, dont 19 établissements de fabrication. Les marques emblématiques de l'entreprise comprennent notamment Cracker Barrel, Black Diamond, P'tit Québec, Balderson, Ficello, aMOOza!, Astro, siggi's, Stonyfield, IÖGO, IÖGO nanö, Olympic, Lactantia, Beatrice, Galbani et Président. Lactalis Canada est une filiale du Groupe Lactalis, le plus important groupe laitier au monde, dont le siège social est situé à Laval, en France. Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez le site www.lactalis.ca/fr.

