Recherche publiée dans les revues Infectious Diseases and Therapy et British Dental Journal

Pickering, ON, le 28 juill. 2020 /CNW/ - Purdue Pharma (Canada) annonce les résultats de deux études portant sur l'évaluation indépendante de l'activité virucide de BETADINE®, une solution de povidone iodée (PVP-I). Les études ont montré que BETADINE® PVP-I tuait 99,99 % du SRAS-CoV-2, le virus responsable de la COVID-19, en 30 secondes seulement.

Résultats et conclusions des études

Dans le cadre d'une étude menée à la Duke-NUS Medical School, les produits BETADINE® à base de PVP-I ont été évalués à différentes concentrations, notamment à 0,45 %, à 1,0 % et à 10 %. Toutes les concentrations à l'essai ont tué in vitro 99,99 % du virus SRAS-CoV-2 en 30 secondes. Selon les conclusions des chercheurs, « l'activité antimicrobienne à large spectre et la rapidité de l'activité virucide des produits BETADINE® à base de PVP-I contre le SRAS-CoV-2 permettent de croire à son importance dans la lutte contre les infections. En tant que compléments des équipements de protection individuels, ces produits peuvent contribuer à réduire le risque de transmission de la maladie1. » Les auteurs laissent à penser que les résultats peuvent s'appliquer à la lutte actuelle contre la COVID-19. Selon eux, « l'utilisation de produits à base de PVP-I peut accroître les mesures de santé et d'hygiène visant à réduire la propagation de la COVID-19 dans la communauté1. »

En complément de l'étude publiée dans la revue Infectious Diseases and Therapy le 8 juillet 2020, des épreuves de laboratoire réalisées au Tropical Infectious Diseases Research and Education Center (Centre de recherche et d'éducation sur les maladies infectieuses tropicales [TIDREC]) de l'Université de Malaisie ont également démontré l'efficacité de BETADINE® PVP-I pour tuer 99,99 % des virus de type SRAS-CoV-2 en 15 secondes seulement. L'étude du TIDREC a été acceptée par le British Dental Journal (BDJ) et a été publiée à titre de lettre à la rédaction le 26 juin 2020. Le BDJ est publié par Springer Nature au nom de la British Dental Association2.

« Ces résultats sont très stimulants, et l'enthousiasme de nos équipes chez Purdue Pharma (Canada) et Avrio Health (Canada) est toujours au rendez-vous pour soutenir la santé des Canadiens », affirme David Pidduck, Vice-président senior et directeur général chez Purdue Pharma (Canada). « Nous savons que nous devons rester vigilants et que le lavage des mains, le port du masque, la distanciation physique et les produits antiseptiques sont des mesures pouvant jouer un rôle important dans la lutte contre la propagation de la COVID-19. »

À propos de BETADINE®

Depuis 60 ans, les produits BETADINE® inspirent confiance au Canada et dans le monde pour la prévention et le traitement des infections. Des études in vitro et cliniques ont démontré que les produits BETADINE® PVP-I traitent un large spectre de virus, de mycètes et de bactéries, y compris des souches résistantes aux antibiotiques. L'usage des formulations PVP-I est très répandu dans la lutte contre les infections en raison de l'activité antimicrobienne à large spectre et le profil d'innocuité établi de ces produits. En plus de leur activité antibactérienne et antifongique à large spectre, les PVP-I ont démontré une activité in vitro contre différents virus, dont le SRAS-CoV et le MERS-CoV.

Les produits BETADINE® en vente libre au Canada comprennent notamment BETADINE® Gargarisme pour mal de gorge (PVP-I à 1 %), BETADINE® Vaporisateur pour mal de gorge (PVP-I 0,45 %) et BETADINE® Solution antiseptique (PVP-I à 10 %).

BETADINE® est une marque déposée de Purdue Pharma (Canada).

À propos d'Avrio Health (Canada)

Avrio Health (Canada) est la division des soins de santé aux consommateurs de Purdue Pharma (Canada). Elle prône une meilleure qualité de vie en réinventant des solutions novatrices. Notre solide gamme de marques respectées et éprouvées en matière d'efficacité comprend notamment SENOKOT® et BETADINE®.

