QUÉBEC et TORONTO, le 12 janv. 2026 /CNW/ - Les Produits Avantage Plus (« Avantage Plus », ou « LPAP ») a le plaisir d'annoncer la signature d'un accord de partenariat stratégique avec Solutions de risque et garantie OneBridge, dont la clôture officielle est prévue au début de 2026, sous réserve des conditions de clôture habituelles. Ce partenariat permettra à LPAP d'accélérer considérablement son expansion et de créer la plateforme de produits de protection de véhicules automobiles dont la croissance est la plus rapide au Canada.

Tout en conservant son équipe de direction, LPAP continuera de diriger ses activités et sa vision stratégique, dans le respect de ses valeurs et de son engagement continu envers ses partenaires et ses clients.

Karine Lebel demeurera présidente et chef de la direction d'Avantage Plus, poursuivant la stratégie qu'elle a chapeautée au cours des dernières années. Le partenariat fournira d'importantes ressources financières et opérationnelles pour accélérer la croissance de LPAP, tout en conservant la même équipe, la même culture et la même vision entrepreneuriale qui ont défini sa réputation.

Le partenariat combinera la portée nationale, la solidité financière et l'infrastructure de conformité de OneBridge avec le réseau bien enraciné d'Avantage Plus, soutenu par plus de 40 ans d'expérience combinée dans l'industrie. L'accord comprend un investissement important de OneBridge dans LPAP pour soutenir son expansion à l'échelle nationale, lancer de nouvelles gammes de produits exclusives et alimenter une stratégie d'acquisition ambitieuse tout au long de 2026.

Déclarations de la direction

« Ce partenariat marque le début d'une nouvelle ère pour nos entreprises, a déclaré Vince D'Antoni, chef de la direction, Solutions de risque et garantie OneBridge. Après trois décennies dans le secteur de l'assurance et des garanties en Amérique du Nord, je suis convaincu que notre alliance avec LPAP se traduira par une plateforme véritablement unique. Dès la clôture, au début de 2026, nous déploierons des solutions et des produits novateurs visant à optimiser les opérations des concessionnaires tout en établissant de nouvelles normes en matière d'innovation, de conformité et de transparence. »

« Ce partenariat est un choix stratégique que nous avons fait pour accélérer l'expansion d'Avantage Plus tout en gardant le plein contrôle », a déclaré Karine Lebel, présidente et chef de la direction d'Avantage Plus. « Grâce à ce partenariat, dès 2026, nous profiterons d'investissements majeurs, d'une portée nationale et d'un soutien opérationnel exceptionnel, tout en restant fidèles à notre culture, à notre équipe et à nos valeurs. Cette collaboration nous permettra d'offrir aux concessionnaires canadiens des produits encore plus concurrentiels et un niveau de service sans précédent. »

Une plateforme conçue pour une croissance accélérée dès 2026

À la clôture, le groupe nouvellement intégré offrira mettra de l'avant ce qui suit :

De nouvelles gammes de produits exclusives et des couvertures étendues

Un service complet de distribution à l'échelle nationale d'un océan à l'autre

Des capacités renforcées en matière de conformité, de science actuarielle, de gouvernance et de gestion des risques

Des investissements importants dans les systèmes, la technologie, la formation et le soutien opérationnel

Une stratégie d'acquisition active pour élargir davantage les offres sur le plan des garanties, des services et de l'innovation

Grâce à cet accord, le groupe bénéficiera de ressources financières importantes, d'une expertise combinée et d'une vision commune pour moderniser et améliorer les normes du secteur canadien des garanties.

À propos des Produits Avantage Plus (LPAP)

Les Produits Avantage Plus est un important fournisseur québécois de solutions de sécurité mécanique et de garantie automobile, dirigé par Karine Lebel, reconnu pour son intégrité, son leadership et sa bonne compréhension des besoins des concessionnaires. L'entreprise s'est bâti une solide réputation grâce à des relations durables avec les détaillants, à une culture de service exceptionnelle et à son engagement envers des solutions de protection de grande qualité soutenues par plus de 30 ans d'exploitation au Québec.

À propos des Solutions de risque et garantie OneBridge

OneBridge est une plateforme canadienne spécialisée dans les solutions de garantie et de gestion des risques, axée sur l'innovation, la conformité et le rendement des détaillants. Dirigée par Vince D'Antoni, un professionnel de l'industrie nord-américaine, OneBridge met à contribution un capital institutionnel solide, des capacités de pointe dans le domaine de l'actuariat et une présence nationale, ce qui permet aux groupes de concessionnaires d'améliorer leur rendement et de garantir leurs activités grâce à des solutions de pointe.

