OTTAWA, ON, le 16 oct. 2023 /CNW/ - Aujourd'hui, les Producteurs laitiers du Canada (PLC) ont été récompensés lors de la remise des Prix pour l'innovation du secteur laitier de la Fédération internationale du lait (FIL) : ces prix ont été décernés dans le cadre du World Dairy Summit (Sommet mondial du lait) à Chicago en Illinois.

La campagne publicitaire des PLC « Carboneutres d'ici 2050 - On est partant » a remporté le prix « Innovation in Marketing & Communication Initiative Building Dairy » (Innovation dans un projet « Marketing et Communication » visant à renforcer le secteur laitier) de la FIL. De plus, la première « vache influenceuse » virtuelle au monde des PLC, Daisy, et ses mini-jeux étaient finalistes dans la même catégorie.

« Les distinctions reçues lors de la remise des prix pour l'innovation du secteur laitier de la FIL mettent en valeur le secteur laitier canadien en reconnaissant son innovation continue, tant à la ferme qu'à l'extérieur, » a rappelé David Wiens, président des Producteurs laitiers du Canada. « Ces campagnes démontrent la mobilisation et les progrès de notre secteur vers l'atteinte de la carboneutralité et nous sommes fiers de partager avec nos concitoyens canadiens les réalisations de nos producteurs. »

L'année dernière, les PLC se sont engagés à atteindre la carboneutralité d'ici 2050 et les producteurs sont sur la bonne voie. Les deux campagnes récompensées par les Prix pour l'innovation du secteur laitier de la FIL sont axées sur la manière dont les producteurs laitiers du Canada se mobilisent pour parvenir à cet objectif. Grâce à la campagne « On est partant », les PLC mettent de l'avant des pratiques nouvelles et innovantes qui ont montré aux Canadiens quelques-unes des façons dont notre secteur travaille à un avenir plus durable. La campagne « Daisy et ses mini-jeux » permet que ce même message se rende aux jeunes consommateurs par le biais d'une plateforme numérique amusante qui interpelle tout en informant.

Pamela Nalewajek, cheffe du marketing des Producteurs laitiers du Canada, était présente pour recevoir le prix à Chicago. « Cette reconnaissance ne serait pas possible sans le dur travail de nos producteurs laitiers, qui s'efforcent jour après jour de nourrir la nation, » constate Pamela Nalewajek. « Ce sont leurs réalisations qui permettent de progresser vers une production laitière durable et qui rendent nos campagnes de marketing si efficaces. »

Félicitations également à Lactanet et Semex qui ont remporté la catégorie 'Innovation in Climate Action » (Innovation dans l'action climatique) pour avoir développé la première évaluation génétique officielle au monde visant à réduire les émissions de méthane chez les bovins laitiers - un projet qui a reçu un financement des PLC.

Les Prix pour l'innovation du secteur laitier de la FIL mettent en valeur et présentent les processus, les pratiques et les produits innovants au sein du secteur laitier mondial qui améliorent l'efficacité et contribuent aux objectifs de développement durable des Nations unies.

À PROPOS DES PRODUCTEURS LAITIERS DU CANADA

Les Producteurs laitiers du Canada (PLC) sont l'organisme national de politique, de lobbying et de promotion qui représente les producteurs de lait canadiens. Les PLC s'efforcent de créer des conditions stables pour le secteur laitier dans notre pays. Ils cherchent aussi à maintenir des politiques qui favorisent la viabilité de la production laitière canadienne et qui font la promotion des produits laitiers et de leurs bienfaits pour la santé. Les producteurs laitiers se sont fixé un objectif visant la carboneutralité de la production laitière à la ferme d'ici 2050.

SOURCE Les Producteurs laitiers du Canada

Renseignements: PERSONNE-RESSOURCE, Lucie Boileau - Directrice, Communications, Producteurs laitiers du Canada, [email protected] / 613 220-1724