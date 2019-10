Les Producteurs laitiers du Canada ont hâte de collaborer avec le nouveau gouvernement

OTTAWA, le 22 oct. 2019 /CNW/ - Les Producteurs laitiers du Canada (PLC) félicitent le premier ministre Justin Trudeau et le Parti libéral d'avoir remporté les élections fédérales de 2019 et formé un gouvernement minoritaire. Les PLC félicitent également M. Scheer et le Parti conservateur d'avoir formé l'opposition officielle, ainsi que tous les chefs des autres partis d'opposition pour leur campagne électorale vigoureuse.

Dans le contexte d'un gouvernement minoritaire, l'appui de tous les partis aux enjeux laitiers devient essentiel. Tout au long de la campagne, tous les partis siégeant à la Chambre des communes aujourd'hui ont pris position en faveur des producteurs laitiers, et nous les remercions de leur engagement.

Au cours de la campagne, les partis se sont engagés à compenser producteurs laitiers pour les pertes subies à la suite des récents accords commerciaux, à ne plus faire de concessions à ce chapitre et sont en faveur de maintenir le seuil actuel de contenu canadien pour assurer la transparence de l'étiquette « Produit du Canada ».

« Nous continuerons de travailler en collaboration avec le nouveau gouvernement du premier ministre Trudeau ainsi qu'avec tous les partis d'opposition pour assurer la prospérité du secteur laitier pour les générations actuelles et futures de producteurs laitiers », a conclu M. Lampron.

