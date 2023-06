OTTAWA, ON, le 22 juin 2023 /CNW/ - Les Producteurs laitiers du Canada (PLC) se sont distingués dans le cadre de la remise des World Dairy Innovation Awards en y remportant deux prix lors du Global Dairy Congress à Londres, en Angleterre.

La campagne publicitaire « Carboneutres d'ici 2050 - On est partants » a été récompensée dans la catégorie « Initiative RSE/Durabilité » et la catégorie « Campagne de marketing ».

Les Producteurs laitiers du Canada décrochent deux prix prestigieux lors de la remise des World Dairy Innovation Awards (Groupe CNW/Dairy Farmers of Canada)

« Les distinctions reçues lors des World Dairy Innovation Awards font rayonner l'industrie laitière canadienne en reconnaissant ses innovations, depuis la production du lait jusqu'à nos méthodes et campagnes promotionnelles auprès des consommateurs », a affirmé Pierre Lampron, président des Producteurs laitiers du Canada. « Ces reconnaissances en matière de marketing ne seraient possibles sans le travail acharné de nos producteurs laitiers qui ont, de plus, tracé une nouvelle voie qui vise la production laitière durable, rendant ainsi la promotion de leur travaux d'autant plus facile. »

L'année dernière, les Producteurs laitiers du Canada se sont engagés à atteindre la carboneutralité d'ici 2050 avec pour mission de faire passer le mot sur la durabilité. La campagne récompensée aux World Dairy Innovation Awards met l'accent sur la façon dont les producteurs laitiers du Canada travaillent avec ardeur pour atteindre cet objectif. Grâce à la campagne « On est partants », nous avons mis en valeur des nouvelles pratiques nouvelles et innovantes pour montrer aux Canadiens à quel point notre industrie se consacre à un avenir plus vert pour tous.

« Les prix que notre équipe a reçus reflètent l'implication constructive et le leadership des producteurs laitiers canadiens face à la question de la durabilité », a affirmé Pamela Nalewajek, cheffe du marketing des PLC. « Le développement durable n'est pas propre au Canada, c'est la responsabilité de tous. Le fait de gagner sur une scène mondiale comme celle-ci est un autre exemple du leadership de l'industrie laitière canadienne dans ce domaine. »

Les World Dairy Innovation Awards célèbrent l'innovation et l'excellence dans toutes les catégories du secteur laitier international.

À PROPOS DES PRODUCTEURS LAITIERS DU CANADA

Les Producteurs laitiers du Canada (PLC) sont l'organisme national de politique, de lobbying et de promotion qui représente les producteurs de lait canadiens. Les PLC s'efforcent de créer des conditions stables pour le secteur laitier dans notre pays. Ils cherchent aussi à maintenir des politiques qui favorisent la viabilité de la production laitière canadienne et qui font la promotion des produits laitiers et de leurs bienfaits pour la santé. Les producteurs laitiers se sont fixé un objectif visant la carboneutralité de la production laitière à la ferme d'ici 2050.

