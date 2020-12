Les producteurs de lait, de volaille et d'œufs du Canada se mobilisent pour soutenir l'agriculture locale avec la campagne #RéconfortdIci

Puisque plus de gens cuisinent à la maison depuis quelques mois, l'appétit pour des aliments réconfortants et des produits canadiens sains de source durable n'a fait qu'augmenter. À la lumière de cette tendance, les Producteurs laitiers du Canada, les Producteurs de poulet du Canada, les Éleveurs de dindon du Canada, les Producteurs d'œufs du Canada et les Producteurs d'œufs d'incubation du Canada font équipe pour aider les consommateurs à mieux comprendre la valeur des produits agricoles locaux de grande qualité produits ici, au Canada.

Quatre influenceurs des médias sociaux triés sur le volet provenant de partout au pays, entre autres un illustre expert des fromages et un ancien chef célèbre, aideront à faire connaître cette initiative en expliquant en ligne comment ils cuisinent leurs recettes favorites à la maison en se servant de produits laitiers, de poulet, de dindon et d'œufs canadiens. Grâce à des vidéos hebdomadaires publiées sur Instagram et Facebook, ces influenceurs mettront en vitrine leur maîtrise de la cuisine de quarantaine avec des ingrédients produits localement.

Que ce soit en raison du dévouement des producteurs ou des normes de production strictes axées sur le bien-être animal, la qualité des aliments et les pratiques durables, de plus en plus de Canadiens reconnaissent l'importance de produire plus d'aliments ici, au pays. En effet, selon une récente étude de Léger, plus de 74 % des consommateurs achètent délibérément des produits canadiens.

La contribution des producteurs à l'économie et à l'écosystème de la ferme à la table est essentielle au gagne-pain des communautés rurales, lesquelles font en retour partie intégrante de notre identité nationale.

Pour appuyer l'agriculture canadienne et, dans la foulée, les plus de 365 000 emplois soutenus par les secteurs sous gestion de l'offre au Canada, nous encourageons les Canadiens à acheter des ingrédients locaux chaque fois que possible et à partager leurs créations culinaires sur les médias sociaux en utilisant le mot-clic #RéconfortdIci.

Les Producteurs laitiers du Canada, les Producteurs de poulet du Canada, les Éleveurs de dindon du Canada, les Producteurs d'œufs du Canada et les Producteurs d'œufs d'incubation du Canada sont les porte-parole des producteurs des secteurs du lait, de la volaille et des œufs au Canada. Nous sommes une force stabilisatrice dans le Canada rural et un élément de la solution économique du Canada, contribuant à hauteur de 31 milliards de dollars au PIB.

« Les Canadiens comptent sur les producteurs locaux pour obtenir des produits agricoles nutritifs et de grande qualité. Nous sommes fiers de travailler avec nos partenaires pour encourager les Canadiens à continuer d'appuyer l'agriculture locale en cette période des fêtes sans précédent. » - Pierre Lampron, président des Producteurs laitiers du Canada

« Les producteurs d'œufs de partout au pays travaillent avec passion pour fournir chaque jour aux Canadiens des œufs frais, locaux et de grande qualité. Nous sommes heureux de faire partie de cette initiative et sommes impatients de travailler ensemble à inspirer les Canadiens et à les motiver à chercher, acheter et cuisiner des aliments locaux produits par des producteurs d'ici. » - Roger Pelissero, président des Producteurs d'œufs du Canada

« Grâce à cet effort collaboratif, nous braquons les projecteurs sur les normes élevées en place dans nos fermes en matière de bien-être animal et de salubrité des aliments. Nous sommes fiers que les Canadiens puissent choisir nos produits en toute confiance et qu'ils continuent de penser aux produits élevés au Canada pour leurs recettes et repas. » - Darren Ference, président des Éleveurs de dindon du Canada

« Cette année, les Producteurs d'œufs d'incubation du Canada (POIC) se joignent à leurs partenaires des secteurs du lait, de la volaille et des œufs pour vous apporter du réconfort à la maison grâce à des recettes faites à partir d'aliments frais, locaux et de grande qualité. Aidons nos producteurs et nos industries agricoles à offrir de la stabilité aux communautés canadiennes et aux économies locales en produisant des aliments faits au Canada. » - Brian Bilkes, président des Producteurs d'œufs d'incubation du Canada

« Les Canadiens veulent des produits laitiers, de la volaille et des œufs canadiens, et avec raison! Nos producteurs répondent aux attentes des consommateurs en matière d'excellence, que ce soit en ce qui a trait à la qualité, à la salubrité des aliments, au bien-être animal ou au développement durable. Les producteurs sont fiers d'aider les Canadiens, maintenant et toujours, à trouver du réconfort, de la valeur et de la qualité nutritionnelle dans les produits qu'ils choisissent pour eux-mêmes et pour leur famille. » - Benoît Fontaine, président des Producteurs de poulet du Canada

