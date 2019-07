Les producteurs de grains invitent l'assemblée nationale à la ferme

SAINT-HYACINTHE, QC, le 5 juill. 2019 /CNW Telbec/ - Les Producteurs de grains du Québec (PGQ) invitent les membres de la Commission de l'agriculture, des pêcheries, de l'énergie et des ressources naturelles (CAPERN) à visiter la ferme de leur président, M. Christian Overbeek, dans le cadre des visites de terrain en lien avec le mandat d'initiative sur les impacts des pesticides sur la santé publique et l'environnement, et ce, en reconnaissance de la compétitivité du secteur agroalimentaire québécois. La ferme de M. Overbeek se situe en Montérégie et se spécialise dans le maïs, le soya et le blé.

Les PGQ souhaitent ainsi familiariser les parlementaires avec les installations, le milieu de travail et les enjeux de la production de grains. « Nous croyons qu'une visite de la ferme permettra aux parlementaires d'apprécier un lieu représentatif de l'ensemble des fermes de grains au Québec », déclare M. Overbeek. « Le but de cette visite est de bien faire comprendre les enjeux agronomiques et économiques quotidiens de la majorité des producteurs et de rassurer les parlementaires quant au fait que, bien que nous déployons déjà les meilleures pratiques qui sont à notre portée en ce qui concerne l'utilisation des pesticides, la protection de l'environnement et la protection de la santé, nous poursuivrons nos démarches d'amélioration de nos pratiques, et ce, de manière continue », explique-t-il.

Jusqu'à maintenant, la CAPERN a entendu les organismes gouvernementaux en lien avec son mandat d'initiative. La CAPERN prévoit organiser des visites de terrain à la fin de l'été et tiendra des audiences publiques à l'automne.

Rappelons que, selon le Bilan des ventes de pesticides au Québec 2017 du gouvernement du Québec, les indicateurs de risque des pesticides pour la santé et pour l'environnement dans le secteur agricole sont en baisse respectivement de 14 % et de 3 % par rapport à la période de référence 2006 à 2008.

Les PGQ représentent quelque 10 500 productrices et producteurs présents dans toutes les régions du Québec. Ils produisent et commercialisent des grains de céréales, dont le maïs, le blé, l'orge et l'avoine, ainsi que des oléagineux, tels que le soya et le canola. En plus de nourrir l'ensemble des autres productions, ces aliments contribuent à une saine alimentation humaine ainsi qu'à l'épanouissement de l'économie québécoise. Cultivés sur plus d'un million d'hectares de terre, ils génèrent un chiffre d'affaires annuel de 1,3 milliard de dollars. La production de grains est le 3e secteur agricole québécois. La production et la transformation de grains représentent ensemble plus de 20 000 emplois au Québec.

