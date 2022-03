LES PRODUCTEURS DE GRAINS DU QUÉBEC SALUENT L'OCTROI DE FONDS AUX AGRICULTEURS CANADIENS

LONGUEUIL, QC, le 25 mars 2022 /CNW Telbec/ - Les Producteurs de grains du Québec (PGQ) saluent l'octroi d'une enveloppe de 182,7 millions de dollars à 12 organisations bénéficiaires, qui distribueront le Fonds d'action à la ferme pour le climat dans l'ensemble du pays, de la part d'Agriculture et Agroalimentaire Canada. En effet, une part considérable du soutien destiné au Québec bénéficiera à ses producteurs de grains dans leurs efforts pour faire face aux changements climatiques et complémentera plusieurs programmes provinciaux aux desseins semblables.

« Les producteurs de grains sont parmi les premiers à constater les ravages des changements climatiques, eux qui doivent composer avec des conditions de plus en plus hostiles à l'agriculture. Nous souhaitons donc demeurer des partenaires du gouvernement dans sa volonté de réduire l'empreinte environnementale du secteur agricole. L'attribution des fonds aux producteurs de grains via l'Union des producteurs agricoles, annoncée par la ministre Marie-Claude Bibeau, soutiendra les efforts des producteurs engagés en faveur des pratiques agroenvironnementales. En ce qui nous concerne, nous considérons qu'il s'agit d'un pas dans la bonne direction », affirme M. Christian Overbeek, président des Producteurs de grains du Québec.

Producteurs de grains du Québec

Les Producteurs de grains du Québec (PGQ) représentent quelque 9 500 productrices et producteurs présents dans toutes les régions du Québec. Ils produisent et commercialisent des grains de céréales, dont le maïs, le blé, l'orge et l'avoine, ainsi que des oléagineux, tels que le soya et le canola. En plus de nourrir l'ensemble des autres productions, ces aliments contribuent à une saine alimentation humaine ainsi qu'à l'épanouissement de l'économie québécoise. Cultivés sur plus d'un million d'hectares de terre, ils génèrent un chiffre d'affaires annuel de 1,3 milliard de dollars. La production de grains est le 3e secteur agricole québécois. La production et la transformation de grains représentent ensemble près de 20 000 emplois au Québec.

https://www.pgq.ca/

SOURCE Producteurs de grains du Québec

Renseignements: Charles Brière-Garneau, 450 822-5656; Émile Gauthier, 418 806-6250; [email protected]