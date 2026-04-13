Les Producteurs de grains du Québec félicitent la nouvelle première ministre et appellent à l'action concernant la tarification carbone

LONGUEUIL, QC, le 13 avril 2026 /CNW/ - Les Producteurs de grains du Québec (PGQ) félicitent Mme Christine Fréchette pour son élection à titre de première ministre du Québec et lui souhaitent plein succès dans l'exercice de ses responsabilités. Dans le contexte économique et géopolitique actuel, les producteurs de grains réaffirment l'importance d'un dialogue soutenu avec le gouvernement afin d'assurer la vitalité, la compétitivité et la pérennité de l'agriculture québécoise.

« Nous accueillons avec ouverture et enthousiasme le nouveau mandat de Mme Fréchette, tout en réitérant l'urgence d'agir notamment sur la tarification carbone. Depuis plusieurs années, cette mesure pèse lourdement sur la compétitivité de nos fermes. Un remboursement intégral et permanent de cette tarification, tel que promis par Mme Fréchette, représenterait un geste concret et attendu pour soutenir la viabilité de nos entreprises. Nous souhaitons travailler étroitement avec le gouvernement afin que cette promesse se traduisent rapidement en actions tangibles pour le milieu agricole », déclare M. Sylvain Pion, président des PGQ.

Les producteurs de grains ont également pris acte de plusieurs engagements annoncés par Mme Fréchette à l'égard de l'agriculture, notamment le rehaussement de l'aide financière à la relève agricole, la valorisation accrue des aliments québécois dans les établissements publics ainsi que la simplification des programmes gouvernementaux et la réduction de la paperasse.

« Les engagements annoncés à l'égard de l'agriculture envoient des signaux encourageants. Il sera maintenant essentiel de passer de l'intention à l'action. Le dernier budget présenté par le gouvernement comprenait d'ailleurs une marge de manœuvre intéressante pour la nouvelle première ministre, et nous espérons qu'une partie de cette somme se destinera à l'agriculture », ajoute M. Pion.

Les Producteurs de grains du Québec

Les Producteurs de grains du Québec (PGQ) représentent près de 10 000 productrices et producteurs présents dans toutes les régions du Québec. Ils produisent et commercialisent des grains de céréales, dont le maïs, le blé, l'orge et l'avoine, ainsi que des oléagineux, tels que le soya et le canola. En plus d'être à la base de nombreuses autres productions, ces aliments contribuent à une saine alimentation humaine ainsi qu'à l'épanouissement de l'économie québécoise. Cultivés sur plus d'un million d'hectares, ils génèrent un chiffre d'affaires annuel moyen de 2 milliards de dollars, faisant de la production de grains le 2e secteur agricole en importance au Québec. La production et la transformation de grains représentent ensemble près de 20 000 emplois dans la province.

SOURCE Producteurs de grains du Québec

Renseignements : Maryanne Dupuis, [email protected]