Budget du Québec: les Producteurs de grains réclament une mise à jour budgétaire après le 12 avril prochain

LONGUEUIL, QC, le 18 mars 2026 /CNW/ - Les Producteurs de grains du Québec (PGQ) réagissent à la présentation du budget 2026‑2027 du gouvernement du Québec. Cette présentation a eu lieu alors qu'une course à la chefferie du parti formant le gouvernement est en cours et que les deux personnes candidates ont pris des engagements à l'endroit du secteur agricole en général, ainsi qu'à l'égard de la tarification carbone en particulier. Le ministre des Finances a aussi annoncé avoir conservé une marge de manœuvre de 1,3 milliard de dollars pour la personne qui sera appelée à devenir premier ministre du Québec.

« Le ministre des Finances avait annoncé un budget timide : force est de constater qu'il a tenu parole. Très peu pour l'agriculture, rien pour compenser la tarification carbone que nous payons depuis des années. Or, les deux personnes candidates au poste de premier ministre du Québec ont pris des engagements clairs à l'endroit du secteur agricole, notamment afin de compenser la tarification carbone qui vient affaiblir la compétitivité de la production de grains du Québec. Dans ce contexte, avec la marge de manœuvre conservée pour plus tard, nous n'avons qu'un seul choix : inviter le gouvernement à présenter une mise à jour budgétaire de substance, après la désignation de la personne qui sera premier ministre du Québec, pour apporter rapidement des bonifications pour le secteur des grains », déclare le président des PGQ, M. Sylvain Pion.

Les fermes de grains ont versé plus de 150 M$ depuis 2015 au Fonds d'électrification et de changements climatiques, sans en recevoir un soutien proportionnel. Globalement, le budget du Québec bénéficie de plus d'un milliard de dollars en revenus liés au marché du carbone. Le budget annoncé prévoit des montants liés aux changements climatiques pour les ménages et dans le secteur de la forêt, mais aucune somme additionnelle ne vise le secteur des grains.

« Avec la marge de manœuvre dont disposera la prochaine personne portée au pouvoir, nous nous attendons à ce que des sommes soient utilisées pour mettre en œuvre les engagements pris dans le cadre de la course à la chefferie, soit le remboursement intégral des sommes versées par les producteurs dans le cadre de la tarification carbone, et ce, de façon permanente », conclut le président des PGQ.

Les PGQ notent néanmoins l'annonce d'un montant de 95 millions de dollars sur trois ans pour poursuivre les actions de la Politique bioalimentaire 2025-2035.

Dans le cadre des consultations prébudgétaires, les PGQ ont notamment recommandé au ministre des Finances :

Un renforcement du programme d'assurance‑récolte; Un programme de rétribution des pratiques agroenvironnementales doté d'un fonds annuel de 50 M$; L'exclusion de l'agriculture de la tarification carbone et le remboursement total des contributions qui y ont été versées; La création d'un programme de 25 M$ dédié aux régions éloignées; Éviter la réglementation supplémentaire et compenser les coûts des obligations règlementaires en vigueur.

Les Producteurs de grains du Québec

Les Producteurs de grains du Québec (PGQ) représentent près de 10 000 productrices et producteurs présents dans toutes les régions du Québec. Ils produisent et commercialisent des grains de céréales, dont le maïs, le blé, l'orge et l'avoine, ainsi que des oléagineux, tels que le soya et le canola. En plus d'être à la base de nombreuses autres productions, ces aliments contribuent à une saine alimentation humaine ainsi qu'à l'épanouissement de l'économie québécoise. Cultivés sur plus d'un million d'hectares, ils génèrent un chiffre d'affaires annuel moyen de 2 milliards de dollars, faisant de la production de grains le 2e secteur agricole en importance au Québec. La production et la transformation de grains représentent ensemble près de 20 000 emplois dans la province.

SOURCE Producteurs de grains du Québec

Renseignements : Maryanne Dupuis, [email protected]