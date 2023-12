LES PRODUCTEURS DE GAZON DEMANDENT AUX MOTONEIGISTES D'ÉVITER LES TERRES AGRICOLES

SAINT-HYACINTHE, QC, le 12 déc. 2023 /CNW/ - L'Association des producteurs de gazon du Québec (APGQ) demande aux personnes possédant des véhicules récréatifs de circuler dans les chemins balisés et d'éviter les terrains privés et les terres agricoles pour garder les plantations intactes, notamment la production de gazon en plaque.

Cette demande a pour but de protéger les productions végétales pouvant se trouver sur les terres empruntées par les motoneigistes. Le passage de ces véhicules endommage considérablement les plantations et cause des pertes financières importantes pour les producteurs. Le respect de ces terres est essentiel puisqu'elles visent à « nourrir » le Québec et contribuent à son verdissement pour le bien commun de la santé publique.

Comme les terres ne sont pas sécurisées, elles peuvent aussi représenter un danger pour les motoneigistes. Les utilisateurs et utilisatrices de véhicules récréatifs sont donc invités à circuler dans les 33 000 km de sentiers balisés et sécuritaires en se procurant les droits d'accès en ligne (https://fcmq.qc.ca/fr/droits-acces/informations/).

L'APGQ est une association fondée en 1968 qui regroupe plus de 80 % de la production de gazon au Québec. Depuis 55 ans, elle assure une représentation du secteur et fait reconnaître la production québécoise de gazon auprès de toutes les instances. L'association contribue à faire de la recherche et à améliorer les normes de qualité de cette production.

SOURCE Association des producteurs de gazon du Québec

Renseignements: Source : Alexandre Bastien, Président de l'Association des producteurs de gazon du Québec, APGQ, [email protected]