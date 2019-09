Les producteurs de bovins réclament de l'aide immédiate pour compenser les pertes monétaires subies en Ontario et au Québec

GUELPH, ON et LONGUEUIL, QC, le 17 sept. 2019 /CNW Telbec/ - Beef Farmers of Ontario (BFO) et Les Producteurs de bovins du Québec (PBQ) demandent aux chefs des partis politiques fédéraux d'assigner comme mandat prioritaire au ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire la création d'un Programme d'investissement et d'indemnisation pour les producteurs bovins afin d'aider les producteurs de l'Ontario et du Québec à faire face aux dommages causés par la récente perturbation des marchés. Dans le cadre de la nouvelle campagne électorale fédérale, les BFO et les PBQ encouragent fortement tous les candidats du Québec et de l'Ontario à soulever cet enjeu.

« La perte des marchés clés d'exportation de la Chine et de l'Arabie Saoudite, la diminution de la capacité de transformation dans l'est du Canada ainsi que les difficultés d'accès aux marchés des États-Unis et de l'Union européenne sont des facteurs qui ont tous contribué à former la tempête actuelle », déclare le président des BFO, Joe Hill, « Les producteurs de bovins ont subi des pertes de plus de 180 $ par animal depuis le début du mois de janvier, ce qui est notamment le résultat à la fois des actions du gouvernement et de son inaction. Les pertes des fermes d'élevage de bovins des deux provinces s'élèvent à plus de 100 millions de dollars depuis le début de l'année. L'industrie perd plus de 2,5 millions de dollars par semaine en moyenne seulement pour l'alimentation du bétail, ce qui n'est tout simplement pas soutenable. Il est temps d'agir. »

« Les occasions commerciales actuelles devraient favoriser le développement de la production de bœuf et de veau. Dans les faits, ce n'est pas le cas. Le volume de la production bovine québécoise est en déclin et ce phénomène ne fait que s'amplifier. Présentement, les nouveaux accords commerciaux ne favorisent pas une meilleure rentabilité des fermes, bien au contraire », explique Claude Viel, président des PBQ. Notre secteur d'activité a besoin d'aide afin d'atténuer l'importante perturbation des marchés. Il faut tirer profit des échanges commerciaux. »

Les gouvernements doivent soutenir fermement les secteurs du bœuf et du veau en réponse aux récents accords commerciaux et à la perturbation des marchés. Les secteurs méritent un soutien les aidant à tirer profit des différentes occasions commerciales internationales. Les BFO et les PBQ représentent plus de 30 000 producteurs de bovins dans les deux provinces qui, collectivement, contribuent à l'économie canadienne avec plus de 2 milliards de dollars en PIB, et ce, uniquement pour la production primaire. Les BFO et les PBQ font appel à tous les candidats en Ontario et au Québec et les incitent fortement à soulever cet enjeu lors de la campagne électorale fédérale.

SOURCE Les Producteurs de bovins du Québec

Renseignements: Jennifer Kyle, BFO Senior Communications Specialist, 519 824-0334, jennifer@ontariobeef.com; Julien Levac-Joubert, Agent de communication, PBQ, 450 679-0530, poste 8110, jlevacjoubert@upa.qc.ca

Related Links

http://www.bovin.qc.ca/en/home_page.php