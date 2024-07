Code de conduite en alimentation : Les PBQ saluent le leadership du Québec

LONGUEUIL, QC, le 22 juill. 2024 /CNW/ - Les Producteurs de bovins du Québec (PBQ) saluent le leadership dont a fait preuve le gouvernement du Québec afin que tous les grands détaillants adhèrent volontairement au Code de conduite du secteur des produits d'épicerie. Cette annonce, faite en marge de la conférence annuelle des ministres fédéral, provinciaux et territoriaux de l'Agriculture, est un pas dans la bonne direction selon l'association agricole qui représente 10 000 producteurs de bœufs et de veaux.

« La mise en place de règles encadrant l'environnement d'affaires est dans l'ADN de notre organisation et nous nous réjouissons que ce principe puisse s'élargir de la ferme à l'assiette. C'est, selon nous, symbole de considération et de respect pour tous les acteurs de la filière agroalimentaire, incluant le consommateur. », a déclaré Sébastien Vachon, président des PBQ. « Le ministre Lamontagne a fait preuve de persévérance et nous souhaitons l'en féliciter », ajoute-t-il. Cette déclaration est faite à l'instar de l'Union des producteurs agricoles.

Les Producteurs de bovins du Québec

Fondée en 1975, les PBQ est une association agricole constituée en vertu de la Loi sur les syndicats professionnels. Forts de plus de 12 000 producteurs répartis dans toutes les régions du Québec, les PBQ sont formés de 14 syndicats. La production bovine québécoise c'est : 8 481 entreprises agricoles, plus de 561 928 veaux et bœufs commercialisés et une valeur ajoutée de près de 695 M$ à l'économie québécoise.

SOURCE Les Producteurs de bovins du Québec

Source : Les Producteurs de bovins du Québec, Julien Levac Joubert, Directeur des projets marketing et des relations publiques, 450 679-0540, poste 8110