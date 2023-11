Les Producteurs de bovins du Québec dévoilent la nouvelle certification Boeuf du Québec

DRUMMONDVILLE, QC, le 16 nov. 2023 /CNW/ - Les Producteurs de bovins du Québec (PBQ) et ses partenaires sont fiers de travailler ensemble pour offrir aux Québécoises et aux Québécois du boeuf de qualité grâce à une toute nouvelle certification collective « Boeuf du Québec ». La certification sera visible en épicerie, notamment grâce à un engagement de Sobeys à offrir des produits certifiés dans les semaines à venir. Elle continuera également de se déployer sur une vaste variété de produits de boeuf à la grandeur du Québec grâce à l'engagement du Groupe ADEL, qui opère une usine de transformation à Sainte-Luce, au Bas-Saint-Laurent.

De gauche à droite : Stéphane Bergeron, Directeur Québec, catégories viande et poisson, Sobeys, André Roy, Directeur général, Les Producteurs de bovins du Québec, Manon Cambefort, Directrice générale, Groupe ADEL, Jean-Thomas Maltais, président, Les Producteurs de bovins du Québec (Groupe CNW/Les Producteurs de bovins du Québec)

Boeuf du Québec est une certification collective soutenue par plus de 12 000 producteurs, garantissant une viande bovine provenant de fermes d'ici. La certification générique permettra aux consommateurs de distinguer rapidement des caractéristiques communes propres au boeuf du Québec, soit une viande de qualité répondant à des normes de production élevées.

« Les Québécois aiment le boeuf et ils l'aiment le plus local possible. Avec la certification, les producteurs souhaitent répondre à cette demande, souligne Jean-Thomas Maltais, président des Producteurs de bovins du Québec. Acheter du boeuf local à l'épicerie, c'est participer à accroître l'autonomie alimentaire de la province, et contribuer à la vitalité économique de toutes nos régions. »

La certification mise sur un cahier de charge qui exige que 100 % des animaux proviennent de fermes du Québec, et qu'au moins 85 % d'entre eux soient nés au Québec. Pour se prévaloir de la certification, le demandeur a la responsabilité de fournir les preuves qui témoignent du respect des critères de provenance de la viande.

Un signal fort pour les producteurs et les consommateurs

Grâce à la nouvelle certification, issue de la planification stratégique 2021 des PBQ, les producteurs visent à contribuer positivement à la stabilisation des revenus à la ferme, notamment en garantissant une demande plus élevée pour la production locale. L'objectif est de continuer de produire à long terme, et plus que jamais, de façon durable, de la viande d'ici.

Les produits identifiés avec la certification Boeuf du Québec seront disponibles dans des grandes bannières du Québec et dans le réseau HRI. Un logo et une signature visuelle ont été développés spécifiquement pour la certification, qui est facilement reconnaissable par ses couleurs, pourpre, ivoire et noire, mettant en vedette la silhouette d'un boeuf dans les pâturages.

« Encourager les producteurs d'ici et proposer une offre variée de produits québécois à nos clients fait partie de notre ADN depuis toujours, affirme Stéphane Bergeron, Directeur Québec, catégories viande et poisson chez Sobeys. Aujourd'hui encore, nous choisissons de mettre en valeur le savoir-faire des Québécois en introduisant dans nos bannières IGA, Les Marchés Tradition et Marché Bonichoix, du boeuf québécois de qualité ayant reçu la nouvelle certification Boeuf du Québec ! »

Les consommateurs, les producteurs, les transformateurs et les commerçants qui désirent en savoir plus sur la nouvelle certification faisant la valorisation du boeuf du Québec peuvent consulter le www.mangezleboeufduquebec.com .

À PROPOS DE LES PRODUCTEURS DE BOVINS DU QUÉBEC

Fondée en 1975, les PBQ est une association agricole constituée en vertu de la Loi sur les syndicats professionnels. Elle représente 12 269 producteurs de boeufs et de veaux répartis sur près de 8 481 entreprises agricoles à travers tout le Québec. Elle est formée de 14 syndicats régionaux. Les Producteurs de bovins du Québec commercialisent annuellement 425 000 bovins pour une valeur à la ferme de quelque 583 M$, ce qui en fait la quatrième production animale en importance au Québec.

Informations

Certification Boeuf du Québec - www.mangezleboeufduquebec.com

PBQ - www.bovin.qc.ca

Trousse média

SOURCE Les Producteurs de bovins du Québec

Renseignements: Contact et demandes média : Rosiane Tessier, [email protected], 450 271-8513