Les producteurs d'œufs du Québec sont reconnaissants de l'engagement du gouvernement, et attendent plus de détails

LONGUEUIL, QC, le 28 nov. 2020 /CNW Telbec/ - La Fédération des producteurs d'œufs du Québec reçoit très positivement, l'annonce de la ministre fédérale de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire, madame Marie-Claude Bibeau, en conférence de presse virtuelle.

Les producteurs d'œufs du Québec sont ravis de connaître la position claire du gouvernement fédéral quant à leur engagement à compenser les effets des pertes de marchés résultant de l'Accord de Partenariat transpacifique global et progressiste (PTPGP). Pour les producteurs d'œufs du Québec, nous accueillons cette nouvelle de 691 M$ répartis entre les producteurs d'œufs et de volaille, sur 10 ans favorablement ; et sommes impatients d'en connaître davantage sur les programmes à venir.

L'annonce d'un éventuel investissement s'inscrit dans la continuité des efforts pour le développement économique de l'agriculture au sein des régions du Québec, et tous les producteurs d'œufs du Québec y sont très salutaires.

La Fédération s'attend donc à ce que le gouvernement fédéral déclenche rapidement des actions en ce sens.

À propos de la Fédération des producteurs d'œufs du Québec (FPOQ)

Créée en 1964, la Fédération des producteurs d'œufs du Québec représente 165 producteurs d'œufs de consommation dont les fermes sont réparties sur l'ensemble du territoire québécois. Le cheptel s'élève à plus de 5,5 millions de poules pondeuses et la production annuelle totalise plus de 1,8 milliard d'œufs, un volume qui permet de répondre à la demande des consommateurs d'ici.

