Les producteurs d'œufs du Québec accueillent un nouveau membre avec le Programme d'aide au démarrage

Pour cette 16e édition du programme, 19 candidatures ont été reçues, et trois d'entre elles ont été retenues en tant que candidatures admissibles pour le tirage. Selon le président du comité du programme d'aide au démarrage, M. Sylvain Lapierre : « Tous les finalistes ont présenté d'excellentes candidatures. Ce programme revient tous les ans, et nous encourageons tous les participants à conserver leurs inspirantes déterminations ». Le comité organisateur du PAD a invité Mme Julie Bissonnette, présidente de la Fédération de la relève agricole du Québec (FRAQ) à procéder au tirage du récipiendaire 2021.

La grande gagnante de l'édition 2021 est :

Mme Fanny Gauthier-Patoine établie à Wotton , dans la région de l'Estrie. Diplômée en agroéconomie et grande passionnée de l'agriculture, elle donne régulièrement un coup de main au sein d'une ferme laitière, située sur le terrain voisin de son futur site de production d'œufs.

Le cœur très heureux et rempli d'émotions, Mme Gauthier-Patoine s'est adressée aux administrateurs et autres finalistes : « Nous avons tous travaillé vraiment fort. Le dur travail est récompensé et j'en suis vraiment contente ! »

Comme le Règlement sur les quotas des Producteurs d'œufs du Québec le prévoit, les candidats provenant de la même région que les gagnants de l'année précédente ne sont pas admissibles. Ainsi, pour l'édition 2022, la région de l'Estrie sera exclue.

La Fédération des producteurs d'œufs du Québec invite tous les candidats admissibles à soumettre leur dossier lors de la prochaine édition du programme, au plus tard le 31 mai 2022.

À propos de la Fédération des producteurs d'œufs du Québec (FPOQ)

Créée en 1964, la Fédération des producteurs d'œufs du Québec représente 178 producteurs d'œufs de consommation dont les fermes sont réparties sur l'ensemble du territoire québécois. Le cheptel s'élève à plus de 5,5 millions de poules pondeuses et la production annuelle totalise plus de 1,8 milliard d'œufs, un volume qui permet de répondre à la demande des consommateurs d'ici. Depuis 2006, la FPOQ est fière d'avoir remis plus de 100 000 unités de quota grâce à son Programme d'aide au démarrage de nouveaux producteurs d'œufs, lequel vise à assurer une relève sur l'ensemble du territoire québécois.

À propos du programme Programme d'aide au démarrage

La Fédération des producteurs d'œufs du Québec (FPOQ) remet annuellement, dans le cadre de son Programme d'aide au démarrage de nouveaux producteurs, 6 000 poules pondeuses octroyées à un nouveau producteur d'œufs. Cette initiative s'intègre à l'objectif de satisfaire les besoins de ce marché.

Vidéo récapitulative 2006-2015 des récipiendaires du programme d'aide au démarrage

