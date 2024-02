OTTAWA, ON, le 6 févr. 2024 /CNW/ - Une fois de plus, les Producteurs d'œufs du Canada (POC) ont de quoi se réjouir : pour la 12e année consécutive, l'organisme a été reconnu comme l'un des meilleurs employeurs de la région de la capitale nationale par Mediacorp Canada. L'événement annuel rend hommage aux employeurs de la région d'Ottawa-Gatineau qui sont les chefs de file de leur industrie en offrant un milieu de travail exceptionnel.

Les POC, qui comptent plus de 60 employés à temps plein, ont été choisis pour leur approche avant-gardiste en matière de ressources humaines et pour leur engagement à l'échelle de l'organisme en faveur d'une culture positive en milieu de travail. Des initiatives comme une approche personnalisée du perfectionnement professionnel, un programme d'intégration complet, des points de contact réguliers pour recueillir les commentaires des employés et des occasions de redonner à la collectivité leur ont permis de se forger une réputation d'employeur de choix.

« C'est le travail acharné et le dévouement de toute notre équipe qui nous ont valu une fois de plus l'immense honneur d'être l'un des meilleurs employeurs dans la région de la capitale nationale, a déclaré Drew Black, chef de la direction des POC. Je suis ravi de voir les réalisations et les efforts exceptionnels de notre personnel diversifié reconnus aujourd'hui. C'est leur engagement dans notre milieu de travail qui nous distingue et qui a nourri un sentiment d'appartenance dans l'ensemble de notre bureau. »

La culture dynamique en milieu de travail des POC aide les employés à exceller dans les fonctions qu'ils exercent tout en favorisant la satisfaction et la loyauté au travail. En plus d'un ensemble d'avantages sociaux concurrentiels, le personnel profite d'une vaste gamme de commodités sur place, comme une salle de conditionnement physique, un stationnement souterrain gratuit, de nombreux supports à vélos et une terrasse sur le toit. Les activités sociales et les occasions de renforcement de l'esprit d'équipe, y compris le tournoi de golf annuel, la Journée annuelle du personnel et les diners entre les services, permettent aux membres de l'équipe de tisser des liens entre eux et d'établir des relations.

Cette reconnaissance fait partie d'une série de distinctions qui soulignent l'engagement des POC envers ses employés. L'association agricole d'Ottawa détient le titre de l'une des cultures d'entreprise les plus admirées du Canada par Waterstone Human Capital et a récemment été intronisée au panthéon des organisations ayant les cultures d'entreprise les plus admirées du Canada.

Maintenant dans leur soixantième année comme organisation agricole de premier plan au Canada, les Producteurs d'œufs du Canada ont pour mandat de gérer l'offre pour les œufs à l'échelle nationale et de promouvoir leur consommation, tout en veillant aux intérêts de plus de 1200 producteurs d'œufs réglementés et familles de producteurs de tout le pays. Pour plus d'information, visitez producteursdoeufs.ca .

