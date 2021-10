Pour souligner cette journée, les Producteurs d'œufs du Canada ont créé une animation amusante et éducative, qui nous donne un aperçu du dévouement des producteurs d'œufs canadiens à l'égard de la durabilité agricole, ainsi que de leur soutien à leurs collectivités locales et de leur engagement à produire suffisamment d'œufs pour répondre à la demande canadienne, le tout complété par quelques faits amusants sur les œufs. Les Producteurs d'œufs du Canada se sont également associés à des chefs et influenceurs culinaires canadiens en cette Journée mondiale de l'œuf pour encourager tout le monde à faire voyager leurs papilles gustatives avec des recettes inspirées des cuisines du monde entier qui démontrent la polyvalence des œufs.

Les Canadiens sont toujours aussi friands d'œufs. Au cours des 14 dernières années, le secteur de la production d'œufs a vu la consommation d'œufs par habitant augmenter de près de 40 %. Pour répondre à cette demande, les producteurs d'œufs canadiens produisent plus de 9 milliards d'œufs frais, locaux et de haute qualité tout au long de l'année.

« Les œufs sont un aliment de base dans les cuisines de tout le pays, et grâce à nos producteurs dévoués et au système de gestion de l'offre, nous avons toujours un approvisionnement constant d'œufs frais, locaux et de haute qualité pour répondre aux besoins des Canadiens », déclare Roger Pelissero, président des Producteurs d'œufs du Canada. De plus, nous reconnaissons les contributions importantes des producteurs d'œufs à la société canadienne et au système alimentaire de notre pays. C'est pourquoi, en cette Journée mondiale de l'œuf, nous célébrons leur engagement et leur soutien continus. »

Cliquez ICI pour regarder la vidéo et ICI pour essayer l'une de ces recettes inspirées des cuisines du monde entier de la Journée mondiale de l'œuf par certains des chefs et influenceurs culinaires les plus connus du Canada.

Joignez-vous à nous pour célébrer la Journée mondiale de l'œuf en nous disant à quel point vous aimez les œufs et les producteurs d'œufs canadiens en utilisant le mot-clic #Journéemondialedeloeuf et en mentionnant @eggsoeufs sur votre plateforme sociale préférée.

Au sujet des Producteurs d'œufs du Canada

Maintenant dans leur cinquantième année comme organisation agricole de premier plan au Canada, les Producteurs d'œufs du Canada ont pour mandat de gérer l'offre pour les œufs à l'échelle nationale et de promouvoir leur consommation, tout en veillant aux intérêts des producteurs d'œufs réglementés de tout le pays. Pour plus d'information, visitez producteursdoeufs.ca .

Au sujet de la Journée mondiale de l'œuf

La Journée mondiale de l'œuf est une célébration internationale le deuxième vendredi d'octobre de chaque année. Cette journée vise à sensibiliser les gens aux bienfaits nutritionnels des œufs et au rôle qu'ils jouent pour nourrir les familles du monde entier. Cette journée a été établie lors de la conférence de la Commission internationale des œufs qui s'est tenue à Vienne en 1996. Cette année, la Journée mondiale de l'œuf a lieu le vendredi 8 octobre 2021.

