Les prix JUNO, de retour à Toronto pour célébrer 50 ans de musique canadienne

Toronto, hôte de l'édition 2021 des prix JUNO et du 50e anniversaire de l'événement

TORONTO, le 24 sept. 2019 /CNW/ - Les prix JUNO seront de retour à Toronto à l'occasion du 50e anniversaire de l'événement, conformément à l'annonce faite aujourd'hui par l'Académie canadienne des arts et des sciences de l'enregistrement (CARAS). Les prix JUNO et la Semaine des JUNO 2021, qui aura lieu du 22 au 28 mars 2021, seront clôturés par la 50e diffusion annuelle de l'événement en direct de l'aréna Banque Scotia le dimanche 28 mars 2021 sur les ondes de CBC, CBC Radio One, CBC Music et le service de diffusion en continu gratuit CBC Gem au Canada en plus d'être diffusés à l'échelle internationale sur https://www.cbc.ca/junos.

« C'est un honneur pour nous de ramener la soirée la plus importante de la musique canadienne dans la ville qui l'a vue naître », affirme Allan Reid, président et directeur général, CARAS/les prix JUNO et MusiCompte.

La Semaine des JUNO 2021 sera célébrée à Toronto pour la première fois depuis 10 ans grâce au soutien du gouvernement de l'Ontario et de la Ville de Toronto. L'origine des prix JUNO remonte à 1970, année où Walt Grealis et Stan Klees ont organisé la soirée des Gold Leaf Awards au St. Lawrence Hall, à Toronto. Un an plus tard, le nom du prix a été changé en l'honneur de Pierre Juneau. Depuis, l'événement a pris des proportions telles qu'il est tenu dans des salles de plus de 15 000 places d'un océan à l'autre.

« Cet anniversaire est une belle occasion pour Toronto de recevoir de nouveau les prix JUNO et de faire rayonner la diversité et l'esprit fondamentalement canadien de la ville», affirme le maire John Tory.

« Les extraordinaires artistes, professionnels de l'industrie et talents émergents de l'Ontario incarnent tout ce que notre province a à offrir au monde », souligne Lisa MacLeod, ministre du Tourisme, de la Culture et du Sport de l'Ontario. « Cet événement sera un moteur de croissance pour le secteur culturel de notre province, une industrie de 25 milliards, et contribuera par le fait même à l'empreinte économique de 71 milliards du secteur global du tourisme, de la culture et du sport. »

Le communiqué de presse en entier.

SOURCE L'academie canadienne des arts et des sciences de l'enregistrement

Renseignements: Sheri Clish, rock-it promotions, sheri@rockitpromo.com 416.656.0707 poste 122

Related Links

www.juno-awards.ca