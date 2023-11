Propulser les exportations vers de nouveaux horizons

SAINTE-JULIE, QC, le 16 nov. 2023 /CNW/ - Le Groupe Export agroalimentaire est heureux d'annoncer l'ouverture de la période de mise en candidature des Prix Alizés 2024, présentés par FAC. Les entreprises exportatrices canadiennes ont jusqu'au 28 février 2024 pour déposer leur candidature. Les lauréats seront dévoilés lors de la Soirée des Alizés qui se tiendra en marge du SIAL Canada 2024, le 15 mai 2024, au Palais des congrès de Montréal.

Les Prix Alizés permettent d'honorer des entreprises agroalimentaires canadiennes qui excellent dans l'exportation alimentaire et qui se distinguent sur la scène internationale en affichant une croissance remarquable, en adoptant des approches novatrices en matière de mise en marché, ou en mettant en œuvre des initiatives de consolidation significatives. Les lauréats seront choisis par un jury d'experts de renom spécialisés dans le secteur de l'exportation agroalimentaire. Une entreprise peut concourir dans deux des trois catégories de prix suivantes :

PME Fonds de solidarité FTQ - ouvert aux entreprises exportatrices dont le chiffre d'affaires s'élève à moins de 50 millions de dollars.

Grande entreprise FAC - dédiée aux organisations agroalimentaires exportatrices dont le chiffre d'affaires dépasse 50 millions de dollars.

Stratégie d'exportation innovante Inno-centre - vise à refléter l'importance de l'innovation et s'adresse aux entreprises de toutes tailles.

« Être sélectionné comme finaliste aux Prix Alizés par ce panel d'experts de l'agroalimentaire représente une formidable reconnaissance des réalisations des entreprises canadiennes et de leurs équipes en matière d'exportation. La Soirée des Prix Alizés est le point culminant qui permet au Groupe Export de mettre en lumière l'excellence, la passion et la résilience des exportateurs de produits alimentaires, mais le rayonnement pour les finalistes va bien au-delà de cet événement », mentionne Martin Lavoie, président-directeur général chez Groupe Export.

« Une fois de plus cette année, le jury a hâte de découvrir les nouvelles stratégies d'exportation déployées par les entreprises du secteur agricole et agroalimentaire », précise M. Louis Turcotte, vice-président principal, Opérations - Québec et Atlantique, chez FAC et président du jury des Prix Alizés. « Nous encourageons les entreprises de partout au Canada à soumettre leur candidature en grand nombre, saisissant au passage cette opportunité de rayonnement exceptionnelle. »

Les exportateurs agroalimentaires canadiens sont invités à se rendre sur lesprixalizesawards.ca pour recevoir le dossier de candidature à compléter. La période de mise en candidature se clôturera le 28 février 2024 à 17 h HNE.

Le Groupe Export tient à remercier en premier lieu FAC, présentateur de l'initiative, le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation du Québec (MAPAQ), Agriculture et Agroalimentaire Canada (AAC), Inno-centre, le Fonds de solidarité FTQ, L'actualité ALIMENTAIRE, Agro Québec et SIAL Canada pour leur soutien dans la réussite des Prix Alizés.

À propos du Groupe Export

Avec près de 450 membres, le Groupe Export est la plus importante association d'exportateurs de produits agroalimentaires au Canada. Créée en 1990, l'Association a, au fil des ans, développé plusieurs services et initié des centaines d'activités pour faciliter l'accès des marchés hors Québec et internationaux aux exportateurs agroalimentaires du Québec. Accélérateur de croissance à l'international, lien privilégié entre les exportateurs et les marchés, trait d'union essentiel entre le secteur public et l'industrie, l'Association travaille quotidiennement à accroître la présence des produits du Québec partout dans le monde.

SOURCE Groupe Export agroalimentaire Québec Canada

Renseignements: Source et informations : Anne Vaillancourt, Directrice des communications, Groupe Export agroalimentaire, 450 649-6266, poste 217 | [email protected]