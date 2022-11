SAINTE-JULIE, QC, le 10 nov. 2022 /CNW/ - Le Groupe Export agroalimentaire invite les exportateurs agroalimentaires canadiens à déposer leur candidature aux Prix Alizés 2023, présentés par FAC. Pour faire valoir l'excellence de leurs stratégies de développement à l'international, les entreprises peuvent déposer leur candidature dans trois catégories, et ce, jusqu'au 24 février 2023. La catégorie « PME Fonds de solidarité FTQ », est réservée aux entreprises ayant un chiffre d'affaires de moins de 50 millions de dollars et la catégorie « Grande entreprise FAC » est dédiée à celles dont le chiffre d'affaires s'élève à 50 millions de dollars ou plus. La catégorie « Stratégie d'exportation innovante Inno-centre » vise pour sa part à refléter l'importance de l'innovation et s'adresse aux entreprises de toutes tailles. Les lauréats seront dévoilés lors de la Soirée des Alizés qui se tiendra en marge du SIAL Canada 2023, le 9 mai 2023 à l'Hôtel X de Toronto en Ontario.

Les entreprises agroalimentaires exportatrices canadiennes ont jusqu'au 24 février 2023 pour déposer leur candidature aux Prix Alizés. (Groupe CNW/Groupe Export agroalimentaire Québec Canada)

« Les résultats récemment obtenus par le secteur agricole et agroalimentaire canadien sont très impressionnants. Au cours de la dernière année, l'industrie a dépassé les objectifs d'exportation initialement établis pour 2025 dans le bien connu rapport Barton. Cette situation place notre secteur dans une excellente position au niveau économique et ravive la pertinence d'une initiative comme les Prix Alizés pour célébrer les accomplissements des entreprises exportatrices qui se démarquent à l'aide d'actions innovantes sur le marché local, national et surtout international », explique Martin Lavoie, président-directeur général chez Groupe Export.

Les Prix Alizés soulignent l'excellence du travail accompli par des entreprises agroalimentaires canadiennes qui se démarquent sur les marchés internationaux par une croissance impressionnante, des stratégies de mise en marché innovantes ou des actions de consolidation structurantes. Les lauréats seront sélectionnés par un jury composé d'experts reconnus dans le domaine de l'exportation agroalimentaire.

« Le jury invite une fois de plus les entreprises canadiennes du secteur agricole et agroalimentaire à démontrer leurs actions innovantes en termes de stratégies d'exportation », précise M. Louis Turcotte, Premier Directeur, Financement corporatif et commercial, Secteur agroalimentaire chez FAC et président du jury des Prix Alizés. « Nous cherchons à découvrir comment les entreprises ont adapté de façon significative leur stratégie ou ont agi de manière innovante afin d'accéder à un nouveau marché ou un nouveau segment. »

Les exportateurs agroalimentaires canadiens sont invités à se rendre sur lesprixalizesawards.ca pour s'inscrire et recevoir le dossier de candidature à compléter. La période de mise en candidature se clôturera le 24 février 2023 à 17 h HNE.

Le Groupe Export tient à remercier, en plus de FAC, présentateur de l'initiative, le gouvernement du Québec, Inno-centre, le Fonds de solidarité FTQ, L'actualité ALIMENTAIRE, Agro Québec et SIAL Canada pour leur soutien dans la réussite des Prix Alizés.

À propos du Groupe Export

Avec plus de 400 membres, le Groupe Export est la plus importante association d'exportateurs de produits agroalimentaires au Canada. Créée en 1990, l'Association a, au fil des ans, développé plusieurs services et initié des centaines d'activités pour faciliter l'accès des marchés hors Québec et internationaux aux exportateurs agroalimentaires du Québec. Accélérateur de croissance à l'international, lien privilégié entre les exportateurs et les marchés, trait d'union essentiel entre le secteur public et l'industrie, l'Association travaille quotidiennement à accroître la présence des produits du Québec partout dans le monde.

