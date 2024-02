MONTRÉAL, le 13 févr. 2024 /CNW/ - SuccessFinder, le chef de file dans l'évaluation comportementale prédictive des talents en milieu de travail, a remporté deux prix d'excellence en technologie très convoités du Brandon Hall Group. Le prix Or, récompensant l'excellence dans la catégorie Meilleure avancée pour diriger en situation de crise, a été décerné au modèle comportemental Esprit agile de SuccessFinder. De plus, l'Échelle du leadership a remporté le prix Argent dans la catégorie Meilleure avancée en matière de technologie d'analyse prédictive RH.

Les 2023 Brandon Hall Group Excellence in Technology AwardsMD sont décernés pour les réalisations dans les domaines de l'apprentissage et du développement, de la gestion des talents, de l'acquisition de talents, des ressources humaines, du soutien aux ventes, de l'avenir du travail et des technologies éducatives. Avec un total de 13 prix remportés au cours des cinq dernières années, SuccessFinder se présente comme un partenaire de choix pour les organisations du monde entier, proposant des solutions robustes qui permettent aux entreprises de prendre des décisions éclairées, de former des dirigeants hautement performants et de favoriser le succès.

« Nous sommes profondément honorés de recevoir ces prix prestigieux et nous exprimons notre sincère gratitude à nos précieux clients, à nos partenaires dévoués et à nos employés exceptionnels qui ont joué un rôle déterminant dans notre succès. Cette reconnaissance reflète non seulement notre engagement inébranlable envers l'excellence en leadership aujourd'hui, mais nous propulse également vers l'avant avec une détermination renouvelée pour façonner un avenir exceptionnel. » déclare Charles Guay, Président et Chef de l'exploitation, SuccessFinder

L'Esprit agile de SuccessFinder est un modèle prédictif validé empiriquement qui permet aux organisations de comprendre les comportements nécessaires pour prospérer là où l'agilité est requise, à accélérer leur transformation Agile et à accroître leur résilience face aux perturbations. Les organisations peuvent tirer parti de ce modèle pour identifier ceux qui abordent naturellement le travail avec un état d'esprit agile et qui sont bien placés pour prospérer dans l'environnement commercial en constante évolution d'aujourd'hui. Cet état d'esprit est crucial pour les dirigeants en temps de crise, car il permet aux organisations de réagir efficacement, d'atténuer les risques et de saisir les opportunités dans un contexte d'incertitude, garantissant ainsi leur résilience et leur succès à long terme.

L'Échelle du leadership de SuccessFinder est un modèle des compétences comportementales nécessaires pour obtenir les meilleures performances à trois niveaux clés de gestion (directeur, vice-président et haute direction). Il est conçu pour fournir aux organisations un cadre basé sur les données afin de mieux comprendre les leaders les plus performants à chaque niveau. Ces informations aident les RH et les organisations à identifier, développer et promouvoir les futurs leaders au sein de leur organisation.

« En cette 30e année, les Excellence in Technology Awards continuent de mettre en avant les meilleures innovations dans les domaines de l'apprentissage, de la gestion des talents, de l'acquisition de talents, des ressources humaines, de la gestion de la main-d'œuvre et des technologies d'autonomisation des ventes. Nous sommes fiers de recevoir des candidatures provenant d'une gamme diversifiée d'organisations à l'échelle mondiale, témoignant de l'évolution constante du paysage des solutions technologiques. » a déclaré Rachel Cooke, directrice des opérations, responsable du programme Excellence Awards chez Brandon Hall Group.

Les candidatures ont été évaluées par un panel d'experts chevronnés et indépendants du secteur, d'analystes du Brandon Hall Group et de dirigeants sur la base des critères suivants :

adéquation aux besoins,

conception du programme,

fonctionnalité,

innovation,

et l'ensemble des bénéfices générés.

Les prix ont été annoncés le 7 décembre 2023 et tous les lauréats sont répertoriés sur https://excellenceawards.brandonhall.com/winners/. Les gagnants seront honorés lors de la HCM Excellence Conference du Brandon Hall Group, du 13 au 15 février 2024, au Hilton West Palm Beach, en Floride.

À propos de SuccessFinder

Prédire l'excellence en leadership.

SuccessFinder accélère l'excellence du leadership en évaluant le potentiel des individus grâce à la puissance de l'ADN Comportemental. Notre solution renforce la connaissance de soi en révélant les comportements clés requis par les leaders et leurs équipes pour exceller dans leurs rôles et atteindre leur plein potentiel. Nous révolutionnons la façon dont les entreprises évaluent, identifient et développent leurs meilleurs talents, dans leur contexte et leur culture uniques.

SuccessFinder génère des résultats probants pour des centaines de grandes organisations à travers le monde, dont BRP, CAE, Beneva, Magna International, iA Groupe financier, Desjardins, McKesson/Rexall, ainsi que de nombreuses autres institutions financières et fabricants de renom à l'échelle mondiale.

À propos du Brandon Hall GroupMD

Brandon Hall Group est la seule société de développement professionnel qui propose des données, des recherches, des informations et des certifications aux dirigeants et aux organisations dédiés à l'apprentissage et aux talents. Les meilleurs spécialistes du milieu de la gestion du capital humain (HCM) choisissent Brandon Hall Group pour les aider à créer des plans de développement des employés à l'épreuve du temps pour la nouvelle ère.

Depuis plus de 30 ans, nous outillons, reconnaissons et certifions l'excellence dans des organisations du monde entier, influençant le développement de plus de 10 millions d'employés et de cadres. Notre programme HCM Excellence Awards a été le premier à récompenser les organisations pour leur apprentissage et leur talent et constitue la référence, connue comme les « Oscars de la gestion du capital humain ».

Les prix récompensent les meilleures organisations qui ont développé et déployé avec succès des programmes, des stratégies, des méthodologies, des processus, des systèmes et des outils ayant obtenu des résultats mesurables. Nous sommes honorés de recevoir des candidatures d'organisations du monde entier, allant des petites, moyennes, grandes et entreprises mondiales aux gouvernements, organisations à but non lucratif et associations.

