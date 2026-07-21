LES PREMIERS MINISTRES SIGNENT UNE ENTENTE DÉFINITIVE EN VUE DE LA MISE EN ŒUVRE DE LA VENTE DIRECTE DE BOISSONS ALCOOLISÉES AUX CONSOMMATEURS

CHARLOTTETOWN, PE, le 21 juill. 2026 /CNW/ -- Les premiers ministres des provinces et des territoires favorisent une économie plus ouverte et intégrée en éliminant un obstacle majeur au commerce au Canada. Aujourd'hui, les premiers ministres de neuf provinces - l'Alberta, la Colombie-Britannique, la Saskatchewan, le Manitoba, l'Ontario, le Nouveau-Brunswick, la Nouvelle-Écosse, l'Île-du-Prince-Édouard et Terre-Neuve-et-Labrador - ont signé un accord historique pour la mise en œuvre de la vente directe de boissons alcoolisées aux consommateurs dans leur province respective. Cet accord est fondé sur l'engagement pris dans le Protocole d'entente (PE) concernant la vente de boissons alcooliques directement aux consommateurs de juin 2025.

À compter d'aujourd'hui, l'Alberta, la Saskatchewan, le Manitoba, l'Ontario, le Nouveau-Brunswick, la Nouvelle-Écosse, l'Île-du-Prince-Édouard et Terre-Neuve-et-Labrador entreprennent la mise en œuvre de leur approche à l'égard de la vente de boissons alcoolisées directement aux consommateurs, permettant aux Canadiens de commander leurs vins, spiritueux, bières ou autres boissons alcoolisées de prédilection directement auprès des producteurs de boissons alcoolisées partout au pays1. La Colombie-Britannique s'est engagée à mettre en place son système permettant la vente directe aux consommateurs pour tous les types de boissons alcoolisées d'ici février 2027. Cette mesure élargit considérablement le choix des consommateurs et permet aux producteurs d'accéder à de nouveaux marchés au Canada.

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1Le Manitoba et le Nouveau-Brunswick avaient autorisé la vente de toutes les boissons alcoolisées directement aux consommateurs avant la conclusion de cet accord. La Nouvelle-Écosse et la Colombie-Britannique ont aussi autorisé la vente de vins canadiens directement aux consommateurs, la Colombie-Britannique continuant d'autoriser ces ventes directes de vin en provenance de l'ensemble des provinces et territoires. L'Ontario et la Nouvelle-Écosse ont signé un accord d'opérationnalisation bilatéral relatif à la vente de boissons alcoolisées directement aux consommateurs en mars 2026, et l'Alberta et la Colombie-Britannique ont également conclu un accord sur la vente de vins directement aux consommateurs.

Les autres signataires du PE concernant la vente de boissons alcooliques directement aux consommateurs de 2025 - le Québec et le Yukon - ont travaillé main dans la main avec les signataires d'aujourd'hui afin d'élaborer les modalités de l'accord et procèdent actuellement à l'établissement des mesures nécessaires pour mettre en œuvre la vente de boissons alcooliques directement aux consommateurs dans leur province ou territoire respectif, dans le but de signer l'Accord dans un avenir rapproché. Le Yukon prendra des mesures pour mettre en œuvre la vente directe de boissons alcooliques aux consommateurs et travaille en étroite collaboration avec les collectivités du Yukon où s'applique un régime de prohibition afin de veiller à ce que leurs préférences soient prises en compte.

L'annonce d'aujourd'hui témoigne de la volonté des provinces et des territoires participants de donner suite à un engagement clé pris par les premiers ministres lors de leur rencontre du 29 janvier 2026, soit de soutenir la diminution des obstacles au commerce intérieur de boissons alcoolisées.

Les provinces et les territoires demeurent engagés à travailler les uns avec les autres, ainsi qu'avec le gouvernement fédéral, pour poursuivre sur la lancée des efforts d'élimination des obstacles en vue de bâtir une économie résiliente et rationalisée, et de libérer le plein potentiel économique du Canada.

LIEN VERS L'ACCORD D'OPÉRATIONNALISATION

SOURCE Secrétariat du commerce intérieur

Renseignements pour les médias : Colombie-Britannique : Erin Burchett, Office of the Premier, [email protected]; Nouveau-Brunswick : Katie Beers, Cabinet de la première ministre, [email protected]; Alberta : Sam Blackett, Press Secretary to the Premier, [email protected]; Nouvelle-Écosse : Catherine Klimek, Office of the Premier, [email protected]; Saskatchewan : Sandra Masters, Executive Council and Office of the Premier, [email protected]; Île-du-Prince-Édouard : Emily Blue, Office of the Premier, [email protected]; Manitoba : Amy Tuckett-McGimpsey, Cabinet Communications, [email protected]; Terre-Neuve-et-Labrador : Ashley Jackson-Politi, Office of the Premier, [email protected]; Ontario : Hannah Jensen, Premier's Office, [email protected]; Sarah Chapin, Minister Bethlenfalvy's Office, [email protected]; Scott Blodgett, Communications Branch, [email protected]