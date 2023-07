Les membres du Comité de direction s'engagent à passer à la prochaine étape de collaboration pour renforcer le Canada atlantique

MONCTON, NB, le 18 juill. 2023 /CNW/ - Une solide collaboration fédérale-provinciale favorise la transformation de l'économie du Canada atlantique. Depuis le lancement de la Stratégie de croissance pour l'Atlantique en 2016, les deux ordres de gouvernement ont collaboré afin de lancer des mesures novatrices visant à exploiter le potentiel de la région. Ce partenariat a contribué au renforcement de l'économie, à la croissance démographique et à la création d'occasions pour les entreprises et les collectivités du Canada atlantique.

Les ministres fédéraux et les premiers ministres des provinces de l'Atlantique se sont réunis aujourd'hui afin de discuter de la façon de tirer profit des avantages et des possibilités uniques qu'offre la région, grâce à des priorités renouvelées de la Stratégie de croissance pour l'Atlantique, et d'examiner de nouveaux moyens ciblés pour favoriser la prospérité pour tous les gens du Canada atlantique. L'honorable Dominic Leblanc, ministre des Affaires intergouvernementales, de l'Infrastructure et des Collectivités, l'honorable Ginette Petitpas Taylor, ministre des Langues officielles et ministre responsable de l'Agence de promotion économique du Canada atlantique, et l'honorable Blaine Higgs, premier ministre du Nouveau-Brunswick, ont coprésidé la réunion axée sur la poursuite de la croissance démographique et du perfectionnement de la main-d'œuvre, l'accroissement de la productivité et de la compétitivité, les occasions de développement de l'énergie et l'accélération de la transition vers une économie carboneutre.

TIRER PARTI DE LA CROISSANCE DÉMOGRAPHIQUE, ATTIRER UNE MAIN-D'ŒUVRE SOLIDE ET LA GARDER DANS LA RÉGION

Afin de renforcer son dynamisme économique, le Canada atlantique doit accroître sa main-d'œuvre qualifiée, diversifiée et adaptable. Les premiers ministres provinciaux et les ministres fédéraux ont reconnu le succès du Programme d'immigration au Canada atlantique et ont convenu de collaborer à d'autres mesures visant à accroître l'immigration dans la région, notamment en faisant en sorte que le système réponde mieux aux besoins du marché du travail et en examinant des innovations pour répondre aux besoins des régions. Les dirigeants ont également discuté de l'importance de réduire les obstacles pour les étudiants internationaux et de maximiser les mesures de soutien à l'établissement.

Compte tenu du fait que le logement joue un rôle important dans l'atteinte des objectifs en matière d'emploi de la région, les ministres fédéraux et les premiers ministres provinciaux ont convenu d'examiner de nouvelles approches liées au logement de la main-d'œuvre rurale et de collaborer avec des organismes communautaires pour répondre aux besoins actuels et futurs en matière de logement.

Les premiers ministres provinciaux et les ministres fédéraux ont également discuté de façons dont la région peut miser sur le succès du Programme de reconnaissance des titres de compétences étrangers au moyen de projets qui soutiennent l'intégration des professionnels formés à l'étranger au marché du travail et cerner des occasions de concentrer les efforts sur les secteurs clés, comme les soins de santé.

FAVORISER UNE PRODUCTIVITÉ ET UNE COMPÉTITIVITÉ ACCRUES

Les gouvernements s'engagent à travailler ensemble pour soutenir les innovateurs et les entrepreneurs afin d'accroître la productivité et d'améliorer la compétitivité au moyen de la transformation numérique, notamment en améliorant l'accès aux programmes qui aident les entreprises à adopter de nouvelles technologies.

Le Canada atlantique est un chef de file de la réduction d'obstacles au commerce et à la mobilité des travailleurs au Canada. Les premiers ministres provinciaux et les ministres fédéraux ont discuté des progrès récents favorisant le commerce intérieur au Canada atlantique, y compris le registre des médecins du Canada atlantique, l'entente de sécurité technique du Canada atlantique et le Plan d'action fédéral pour renforcer le commerce intérieur. Ils se sont engagés à continuer à réduire les obstacles régionaux liés à des domaines clés comme la mobilité des travailleurs et la reconnaissance des titres de compétences et à renforcer le commerce de biens et de services dans des secteurs comme l'alcool, l'agriculture et les transports. Afin d'assurer la réussite continue dans la région, les gouvernements travailleront ensemble pour continuer à faire progresser le commerce intérieur par l'intermédiaire du Partenariat en matière de commerce et d'approvisionnement de l'Atlantique. De plus, les gouvernements des provinces de l'Atlantique et le gouvernement fédéral travailleront en collaboration pour réduire ou éliminer les obstacles auxquels sont confrontés les intervenants de la région de l'Atlantique au Canada et à l'étranger.

La capacité de se déplacer facilement vers et dans le Canada atlantique est un facteur essentiel pour attirer des talents, des touristes et des entreprises dans la région. Les premiers ministres provinciaux et les ministres fédéraux ont discuté d'options pour accroître la connectivité aérienne et relever les défis liés à la capacité des compagnies aériennes, à la disponibilité des pilotes et à la demande des passagers. Ils ont annoncé la création d'un groupe de travail du Canada atlantique sur le transport aérien régional qui est composé de hauts fonctionnaires et de partenaires de l'industrie. Le groupe de travail examinera des interventions précises en matière de programmes et de politiques pour relever les défis liés à l'accès régional au transport aérien et soumettra une proposition de plan de mise en œuvre avant le 1er octobre 2023. Pendant la discussion, l'honorable Omar Alghabra, ministre des Transports, a exprimé son soutien à l'égard de la collaboration entre les gouvernements fédéral et provinciaux.

Au cours des prochaines années, la concurrence pour les voyageurs internationaux sera intense, et le moment est venu de recentrer les efforts sur la promotion du Canada atlantique en tant que destination touristique. Les dirigeants appuient et attendent avec impatience le renouvellement de l'Entente sur le tourisme dans la région de l'Atlantique dont la valeur est de 30 millions de dollars sur une période de quatre ans et demi. Cette entente novatrice, qui cadre avec la nouvelle Stratégie fédérale pour la croissance du tourisme, soutiendra les efforts visant à augmenter le nombre de visiteurs dans la région pour les années à venir.

FAIRE PROGRESSER LA TRANSITION VERS UNE ÉCONOMIE CARBONEUTRE ET VERTE

Il est essentiel que le Canada atlantique ait accès à une électricité propre et abordable. Le gouvernement fédéral et les gouvernements des provinces de l'Atlantique, qui ont une solide tradition de collaboration, ont une vision commune : offrir une énergie propre, fiable et abordable, créer des emplois pour les gens du Canada atlantique et offrir un environnement plus sain pour les générations à venir. La région est bien placée pour tirer parti de la transition vers la carboneutralité, grâce à des avantages économiques clés, y compris des minéraux essentiels, l'hydroélectricité, le vent de mer, le vent de terre et les petits réacteurs modulaires. Pour tirer profit de cette évolution de l'économie mondiale, le Canada atlantique devra accroître l'approvisionnement en électricité propre en renforçant les capacités de production et de transmission et en développant des sources d'énergie vertes, renouvelables et à émissions nulles.

Les premiers ministres provinciaux et les ministres fédéraux se sont entendus sur l'importance de faire progresser la transition vers l'énergie propre et d'exploiter les possibilités de croissance propre, tout en maintenant l'abordabilité de l'électricité et des autres carburants pour les gens du Canada atlantique.

Les ministres fédéraux et les premiers ministres provinciaux ont convenu de s'appuyer sur la Feuille de route de l'énergie propre pour le Canada atlantique en collaborant à des projets d'énergie propre à fort potentiel, en élargissant le réseau d'électricité ainsi qu'en poursuivant les discussions sur la transmission de l'énergie et le commerce régional de l'électricité, la sécurité énergétique et les plans provinciaux visant à réduire l'empreinte carbone de l'économie de la région de l'Atlantique. Ils ont également souligné l'importance de préparer les entreprises de la région de l'Atlantique à la transition vers la carboneutralité afin de veiller à ce qu'elles demeurent concurrentielles dans l'économie mondiale, notamment en cernant des initiatives qui favorisent la croissance de l'innovation verte.

Les ministres fédéraux et les premiers ministres provinciaux ont également convenu que les gouvernements doivent continuer à collaborer afin de mettre en place des mesures d'adaptation à long terme, de soutenir l'atténuation des catastrophes et de rendre les infrastructures plus résistantes aux futurs évènements climatiques.

Les premiers ministres provinciaux ont fait part de leurs préoccupations aux ministres fédéraux en ce qui a trait aux incidences disproportionnées du Règlement sur les combustibles propres sur le Canada atlantique. Ils ont discuté de l'importance de travailler ensemble pour atténuer les incidences sur les régions.

OBTENIR DES RÉSULTATS POUR LES GENS DU CANADA ATLANTIQUE

Le Canada atlantique a fait des progrès intéressants au cours des dernières années et est maintenant au premier rang du Canada à bien des égards : la population, l'immigration, le produit intérieur brut par habitant, l'éducation, le taux d'emploi, la productivité du travail et la satisfaction à l'égard de la vie. La réunion d'aujourd'hui a permis de réaffirmer les engagements fédéraux et provinciaux à poursuivre la collaboration afin d'alimenter ce dynamisme, de mettre la région en position favorable en vue de la croissance continue et d'harmoniser les efforts et les ressources pour favoriser la prospérité à long terme dans l'ensemble de la région.

« Depuis sa création, la Stratégie de croissance pour l'Atlantique est une tribune importante pour les discussions entre les ministres fédéraux et les premiers ministres des provinces de l'Atlantique. Les résultats de ces conversations sont ressentis et observés à l'échelle de la région, qu'il s'agisse d'investissements dans les infrastructures, de projets d'énergie propre ou de l'augmentation de l'immigration. La réunion d'aujourd'hui nous a permis de faire le point sur ce qui a été accompli et de nous tourner vers l'avenir, alors que nous continuons à bâtir une économie dynamique au Canada atlantique. »

- L'honorable Dominic LeBlanc, ministre des Affaires intergouvernementales, de l'Infrastructure et des Collectivités

« La Stratégie de croissance pour l'Atlantique accroît le dynamisme de la croissance économique dans notre région et permet de veiller à ce que tous les membres de nos collectivités puissent bénéficier de cette transformation. Ensemble, nous bâtissons un Canada atlantique plus fort, plus résilient et plus inclusif qui devient un carrefour de travailleurs qualifiés, d'innovation et de technologies d'énergie propre. »

- L'honorable Ginette Petitpas Taylor, ministre des Langues officielles et ministre responsable de l'Agence de promotion économique du Canada atlantique

« Le Nouveau-Brunswick, comme le reste du Canada atlantique, connaît une croissance sans précédent, car davantage de personnes s'installent ici et davantage d'emplois sont créés. Les gouvernements fédéral et provinciaux doivent travailler ensemble pour poursuivre sur cette lancée afin d'accroître la prospérité de notre région pour rendre la vie plus abordable pour tous et toutes. Lorsque nous cherchons à améliorer la vie des gens du Canada atlantique, nous pouvons accomplir de grandes choses. »

- L'honorable Blaine Higgs, premier ministre du Nouveau-Brunswick

« Le Canada atlantique est une région dynamique et avant-gardiste, comme en témoigne la Stratégie de croissance pour l'Atlantique. Dans le cadre de cette stratégie, nous constatons une étroite collaboration entre les gouvernements à l'égard de questions qui nous touchent tous et toutes, et ensemble, nous fixons des priorités visant à renforcer la région. Je suis heureux de me rassembler avec mes collègues fédéraux et provinciaux pour célébrer nos réalisations et discuter de nos priorités dans cette région dont je suis fier. »

- L'honorable Sean Fraser, ministre de l'Immigration, des Réfugiées et de la Citoyenneté

« La Stratégie de croissance pour l'Atlantique est une tribune essentielle permettant au gouvernement fédéral et aux gouvernements des provinces de l'Atlantique de collaborer afin de favoriser une économie plus forte et plus dynamique pour les gens du Canada atlantique. Cette tribune aide des gens tous les jours, peu importe que ce soit par l'intermédiaire d'investissements dans des infrastructures essentielles ou de la connexion de collectivités rurales à Internet haute vitesse dans l'ensemble de notre région. La réunion d'aujourd'hui n'a fait que réaffirmer notre engagement commun à continuer à bâtir une économie qui profite à tous les gens du Canada atlantique. »

- L'honorable Gudie Hutchings, ministre du Développement économique rural

« Un Canada atlantique fort signifie une Île-du-Prince-Édouard qui est solide. Je suis heureux que nous ayons renouvelé la Stratégie de croissance pour l'Atlantique et notre engagement à renforcer la région. La Stratégie de croissance pour l'Atlantique a permis d'améliorer la connectivité et la prospérité des collectivités urbaines et rurales, et nous demeurons résolus à poursuivre cette croissance pour tous les Insulaires et les gens du Canada atlantique pendant de nombreuses années. »

- L'honorable Lawrence MacAulay, ministre des Anciens Combattants et ministre associé de la Défense nationale

« La réussite du Canada atlantique repose sur l'unité et la collaboration. La Stratégie de croissance pour l'Atlantique réunit nos provinces pour qu'elles s'attaquent à leurs enjeux communs et trouvent les meilleures solutions. Nous avons beaucoup de travail à faire -- créer de bons emplois, faire croître nos collectivités et protéger l'environnement -- et nous avons un plan pour y parvenir. »

- L'honorable Seamus O'Regan, ministre du Travail

« En tant que président du Conseil des premiers ministres de l'Atlantique, je m'engage à travailler avec nos partenaires régionaux et fédéraux pour obtenir des résultats pour les résidents de l'Île-du-Prince-Édouard et les gens du Canada atlantique. L'accroissement de la collaboration fédérale crée des occasions de stimuler l'innovation liée aux priorités communes, telles que le logement, l'immigration et la croissance propre. Il s'agira également d'un facteur clé dans la recherche d'un équilibre entre la réduction des émissions et la garantie de coûts énergétiques abordables pour les gens du Canada atlantique alors que nous faisons la transition vers la carboneutralité. »

- L'honorable Dennis King, premier ministre de l'Île-du-Prince-Édouard

« Les progrès accomplis à ce jour dans le cadre de la Stratégie de croissance pour l'Atlantique sont attribuables au pouvoir de nos partenariats. Le gouvernement de Terre-Neuve-et-Labrador est ravi du travail entrepris avec le gouvernement fédéral et les gouvernements des autres provinces de l'Atlantique pour transformer et faire croître l'économie du Canada atlantique. Même si beaucoup de choses sont accomplies, nous continuons à souligner l'importance de rendre la vie plus abordable pour les gens du Canada atlantique, compte tenu surtout des récentes hausses du prix de l'essence, et nous nous engageons à poursuivre ces conversations avec le gouvernement fédéral. Nous sommes impatients de poursuivre les efforts visant à renforcer les régions et les collectivités dans une vaste gamme de domaines afin d'obtenir des résultats concrets pour les habitants de Terre‑Neuve-et-Labrador ainsi que tous les gens du Canada atlantique. »

- L'honorable Andrew Furey, premier ministre de Terre-Neuve-et-Labrador

La Stratégie de croissance pour l'Atlantique est une série d'initiatives panatlantiques fédérales‑provinciales qui accroissent le dynamisme de l'économie du Canada atlantique grâce à une approche en matière de développement économique reposant sur la collaboration et les résultats.

Depuis le lancement de la Stratégie de croissance pour l'Atlantique en juillet 2016, ses partenaires ont annoncé des investissements pour favoriser une croissance durable dans cinq domaines clés : la main‑d'œuvre qualifiée/l'immigration; l'innovation; la croissance propre et les changements climatiques; le commerce et l'investissement et l'infrastructure.

Le Forum des politiques publiques a publié L'Indice de dynamisme du Canada atlantique, un rapport qui donne un aperçu des données prouvant les tendances positives à la hausse et l'accroissement du dynamisme en ce qui concerne les principaux indicateurs sociaux et économiques.

