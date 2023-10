Les premiers ministres Doug Ford et François Legault appellent à une résolution rapide de la grève sur la Voie maritime du Saint-Laurent

TORONTO et QUÉBEC, le 26 oct. 2023 /CNW/ - Aujourd'hui, le premier ministre de l'Ontario Doug Ford et le premier ministre du Québec François Legault ont fait conjointement la déclaration suivante au sujet de la grève sur la Voie maritime du Saint-Laurent :

« Le conflit de travail ayant entraîné la fermeture de la Voie maritime du Saint-Laurent présente des risques importants pour nos économies. L'an dernier seulement, ce sont près de 17 milliards de dollars en marchandises qui ont transité par ce couloir maritime névralgique. Si le conflit persiste, ce sont les entreprises et les gens de tout le pays qui en subiront bientôt les conséquences.

Nous nous réjouissons que les parties retournent à la table de négociation plus tard cette semaine, mais il faut un accord sans tarder, sans quoi le gouvernement fédéral devra intervenir avec les leviers dont il dispose pour trouver une solution qui est juste pour les travailleurs et qui met fin à la grève le plus rapidement possible.

Nous ne pouvons nous permettre que se répète le scénario de la grève des ports de la Colombie-Britannique qui a eu lieu plus tôt cette année. Les enjeux économiques sont trop importants, chaque jour de fermeture de la Voie maritime entraînant des pertes de dizaines de millions de dollars. Le gouvernement fédéral se doit d'agir immédiatement pour protéger nos chaînes d'approvisionnement et en garantir le bon fonctionnement, notamment la circulation des biens essentiels à la frontière canado-américaine. »

