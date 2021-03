OTTAWA, ON, le 12 mars 2021 /CNW Telbec/ - Les premiers ministres des provinces et territoires1 lancent aujourd'hui une série de balados consacrés aux pratiques prometteuses en matière de santé mentale et de dépendances et visant à contrer les préjugés associés aux problèmes de santé mentale. La série intitulée Pratiques prometteuses comprendra 13 épisodes. Chaque épisode permettra de découvrir une initiative innovante ou un programme prometteur mis sur pied dans une province ou un territoire et mettant l'accent sur les communautés rurales, éloignées ou du Nord.

Sous l'égide des premiers ministres du Yukon et de la Saskatchewan, dans le cadre du symposium du Conseil de la fédération sur la santé mentale et les dépendances, les premiers ministres de toutes les provinces et de tous les territoires anticipent avec beaucoup d'intérêt l'opportunité de partager avec les Canadiens, par le biais de balados, les histoires d'initiatives prometteuses de partout au pays.

« Plus que jamais, il est essentiel de poursuivre un dialogue franc et ouvert sur le mieux-être partout au Canada, particulièrement dans les communautés éloignées ou du Nord. Nous sommes impatients de partager cette série de balados avec un vaste auditoire », a déclaré le premier ministre du Yukon, Sandy Silver.

« Les questions liées à la santé mentale et aux dépendances continuent d'affecter de nombreux Canadiens, et les mesures adoptées pour protéger les citoyens contre la COVID-19 ont contribué à mettre ces problématiques en lumière », a souligné le premier ministre de la Saskatchewan, Scott Moe.

Les balados seront diffusés de façon régulière, de mars à juin 2021 et le premier épisode sera lancé aujourd'hui même. Réalisé par le Yukon, on y présente les Centres des services pour le mieux-être et la lutte contre l'alcoolisme et la toxicomanie (Mental Wellness and Substance Use Hubs), lesquels ont été créés pour répondre aux besoins particuliers des communautés locales et où les techniques de guérison locales et traditionnelles sont mises de l'avant.

Cette série de balados sera disponible sur le site pmprovincesterritoires.ca et à partir des applications Apple Podcasts, Spotify ou Google Podcasts.

Le Conseil de la fédération regroupe les premiers ministres des 13 provinces et territoires. Il permet aux premiers ministres de travailler ensemble, de tisser des liens plus étroits, de favoriser des relations constructives entre les provinces et les territoires et de faire preuve de leadership sur des questions importantes pour les Canadiens.

1 En raison de l'élection provinciale en cours, le gouvernement de Terre-Neuve-et-Labrador est actuellement en période de transition.

