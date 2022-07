VICTORIA, BC, le 7 juill. 2022 /CNW/ - Les premiers ministres des provinces et territoires se réuniront les 11 et 12 juillet à l'hôtel Fairmont Empress à Victoria.

« Je suis ravi d'accueillir mes homologues, les premiers ministres des provinces et territoires, dans la Ville des jardins, a déclaré le premier ministre de la Colombie-Britannique, John Horgan, président du Conseil de la fédération. Cette rencontre en personne, la première depuis 2019, nous permettra de collaborer sur des enjeux importants auxquels sont confrontés les Canadiens. »

Les discussions des premiers ministres porteront essentiellement sur les soins de santé, notamment sur le besoin urgent de résorber le déficit de financement auquel font face nos systèmes de soins de santé. Ils se pencheront également sur les enjeux d'abordabilité et sur la relance économique.

« Les problèmes d'accès aux services de soins de santé auxquels les Canadiens ont été confrontés durant la pandémie ont accentué les pressions auxquelles sont soumis nos systèmes de santé. À moins que le gouvernement fédéral n'augmente de manière substantielle la part des coûts des soins de santé qu'il assume, ces pressions persisteront. Les Canadiens doivent avoir la certitude que leurs systèmes de soins de santé leur fourniront les services dont ils ont besoin. Cette discussion essentielle avec le gouvernement fédéral ne peut plus attendre davantage », a déclaré le premier ministre Horgan.

Une conférence de presse de clôture est prévue le 12 juillet en après-midi.

Le Conseil de la fédération regroupe les premiers ministres des 13 provinces et territoires. Il permet aux premiers ministres de travailler ensemble, de tisser des liens plus étroits, de favoriser des relations constructives entre les provinces et les territoires et de faire preuve de leadership sur des questions importantes pour les Canadiens.

SOURCE Les premiers ministres des provinces et territoires

Renseignements: Les médias sont priés de s'adresser à : Lindsay Byers, Attachée de presse, Bureau du premier ministre, Gouvernement de la Colombie-Britannique, 778 678-5539, [email protected]