OTTAWA, ON, le 17 août 2021 /CNW/ - Dans le cadre de l'élection fédérale, les premiers ministres des provinces et des territoires* ont publié aujourd'hui une lettre adressée aux chefs de tous les partis fédéraux dans laquelle ils leur demandent de prendre un engagement clair et transparent concernant la question de la viabilité des soins de santé.

« Les soins de santé constituent la priorité numéro un des Canadiens, et ceux-ci méritent d'obtenir l'assurance que les services de soins de santé seront disponibles au moment où ils en auront besoin. Unis dans leur demande, les premiers ministres des provinces et des territoires* exhortent le gouvernement fédéral à s'engager à devenir un véritable partenaire financier en matière de soins de santé, et ce, en augmentant considérablement sa contribution dans le cadre du Transfert canadien en matière de santé », a déclaré le premier ministre du Manitoba et président du Conseil de la fédération, Brian Pallister.

Les provinces et les territoires assument actuellement 78 % des coûts des soins de santé et, si rien n'est fait, la part du gouvernement fédéral continuera de diminuer. Les premiers ministres des provinces et des territoires ont demandé au gouvernement fédéral d'augmenter sans délai sa part du financement des dépenses totales en matière de santé afin qu'elle passe de 22 % à 35 %.

La pandémie de COVID-19 a exacerbé les difficultés que rencontraient déjà les systèmes de santé au Canada et elle risque de laisser en héritage des temps d'attente plus longs, et une augmentation des problèmes de santé mentale et de toxicomanie. Les provinces et les territoires ont pris d'importantes mesures pour répondre à ces enjeux. Toutefois, un soutien continu et à long terme est requis de la part du gouvernement fédéral. Les premiers ministres des provinces et des territoires pressent les chefs de tous les partis fédéraux de s'engager à augmenter immédiatement et de façon continue le Transfert canadien en matière de santé afin de les aider à répondre à ces besoins ainsi qu'aux autres importants besoins des systèmes de santé provinciaux et territoriaux.

Pour en savoir plus, les Canadiens sont invités à consulter le www.pmprovincesterritoires.ca.

________________________________ * La participation de la Nouvelle-Écosse a été limitée en raison d'une élection provinciale le 17 août 2021.

