OTTAWA, ON, le 24 févr. 2022 /CNW/ - Les premiers ministres des provinces et territoires sont heureux d'annoncer le Prix du Conseil de la fédération (CDF) pour l'innovation en matière de santé mentale et de traitement des dépendances. Décerné dans chaque province et dans chaque territoire pour souligner des initiatives ayant un impact positif sur la santé mentale et le traitement des dépendances, ce prix ponctuel viendra reconnaitre et soutenir les individus ainsi que les organismes qui se distinguent dans ces domaines.

« Les problèmes de santé mentale et de dépendances continuent d'avoir des répercussions sur de nombreux Canadiens, notamment dans le contexte de la pandémie, a déclaré le président du Conseil de la fédération John Horgan, premier ministre de la Colombie-Britannique. Ce prix a été mis en place par les premiers ministres des provinces et des territoires afin de souligner le travail novateur accompli par des individus et des organismes pour promouvoir le mieux-être partout au pays. »

Chaque récipiendaire recevra un certificat signé par le premier ministre de sa province ou de son territoire ainsi qu'une bourse de 5 000 dollars pour soutenir l'initiative visée par le prix et encourager l'innovation. Ce prix unique vise à reconnaître et soutenir des initiatives non gouvernementales, issues des secteurs communautaire, privé et universitaire, ou mises de l'avant par des Autochtones. Les récipiendaires seront annoncés au cours de l'été 2022.

Au printemps 2021, les premiers ministres des provinces et des territoires ont lancé Pratiques prometteuses, une série de balados de 13 épisodes visant à souligner les initiatives novatrices en matière de santé mentale et de traitement des dépendances dans chaque province et chaque territoire. Inspiré par le succès de cette série, le prix témoigne de l'engagement sans faille des premiers ministres à encourager la poursuite de l'innovation dans ce domaine et à réduire les préjugés associés aux maladies mentales et aux dépendances.

Le Conseil de la fédération regroupe les premiers ministres des 13 provinces et territoires. Il permet aux premiers ministres de travailler ensemble, de tisser des liens plus étroits, de favoriser des relations constructives entre les provinces et les territoires et de faire preuve de leadership sur des questions importantes pour les Canadiens.

