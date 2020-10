OTTAWA, ON, le 30 oct. 2020 /CNW/ - Les premiers ministres des provinces et territoires sont heureux que le premier ministre fédéral ait accepté de tenir avec eux, cet automne, une rencontre dédiée à la question du financement à long terme de la santé par l'entremise du Transfert canadien en matière de santé (TCS). Plusieurs semaines se sont toutefois écoulées depuis que le premier ministre fédéral a pris cet engagement, et aucune date n'a encore été proposée. Les premiers ministres des provinces et des territoires lui demandent de travailler avec eux en vue de confirmer cette date sans plus tarder.

« Les premiers ministres des provinces et des territoires demandent depuis des années au gouvernement fédéral de devenir un véritable partenaire financier en matière de soins de santé et la COVID-19 n'a fait qu'accentuer l'urgence d'obtenir une réponse à cet égard. Le déséquilibre structurel dans la façon dont les services de santé sont financés au Canada est devenu insoutenable. Il est grand temps que le gouvernement fédéral s'engage à accroître sa part du financement des soins de santé par le biais du TCS afin de la faire passer de son niveau actuel de 22 % à 35 % et à la maintenir par la suite minimalement à ce niveau au fil du temps », a déclaré François Legault, premier ministre du Québec et président du Conseil de la fédération.

En prévision de cette réunion, les premiers ministres des provinces et des territoires ont publié aujourd'hui un document d'information portant sur la nécessité de rééquilibrer le partenariat financier en matière de soins de santé. Les premiers ministres demandent au premier ministre Trudeau de travailler avec eux afin de s'assurer que les Canadiens puissent continuer de recevoir les soins de santé de qualité dont ils ont besoin, maintenant et pour les générations à venir. Des investissements accrus dans les soins de santé garantiront également la disponibilité d'une main-d'œuvre en santé, capable de soutenir une forte croissance économique et une relance à long terme pour l'ensemble des provinces et des territoires.

Le Conseil de la fédération regroupe les premiers ministres des 13 provinces et territoires. Il permet aux premiers ministres de travailler ensemble, de tisser des liens plus étroits, de favoriser des relations constructives entre les provinces et les territoires et de faire preuve de leadership sur des questions importantes pour les Canadiens.

