OTTAWA, ON, le 9 déc. 2021 /CNW/ - Les premiers ministres des provinces et territoires se sont réunis aujourd'hui par conférence téléphonique afin de discuter de la pandémie et du besoin urgent de résorber le déficit de financement structurel auquel sont confrontés nos systèmes de soins de santé.

« Nous avons besoin d'un partenariat renouvelé et renforcé en matière de financement des soins de santé au Canada, et pour y parvenir, cela nécessite que tous les premiers ministres se réunissent en personne et aient une discussion constructive, a déclaré John Horgan, premier ministre de la Colombie-Britannique et président du Conseil de la fédération.

Les premiers ministres des provinces et des territoires comprennent les défis qui attendent nos systèmes de soins de santé et reconnaissent qu'une nouvelle vision des soins de santé, reposant sur une augmentation substantielle et à long terme du financement fédéral, est nécessaire pour s'assurer que nous ressortions plus forts de la pandémie de COVID-19.

Tous les premiers ministres des provinces et des territoires conviennent de l'urgence, pour le gouvernement fédéral, de porter à 35 % la part des dépenses de santé des provinces et des territoires qu'il assume, et ce, par le biais du Transfert canadien en matière de santé, représentant une injection immédiate de 28 milliards de dollars. Ils s'entendent également sur l'importance de mettre l'accent sur les résultats, de rendre compte à leurs propres citoyens du fait que l'argent de leurs impôts est investi de manière responsable et de répondre aux besoins urgents de soins de santé de meilleure qualité, et ce, partout au pays.

Les premiers ministres des provinces et des territoires ont invité le premier ministre du Canada à travailler avec eux et à entamer sans plus attendre les négociations afin qu'une Entente des premiers ministres sur le financement durable des soins de santé puisse être finalisée dès le début de la nouvelle année, avant le dépôt des budgets fédéral, provinciaux et territoriaux.

Au cours des 20 derniers mois, les premiers ministres ont démontré que lorsqu'ils travaillent tous de concert, ils sont en mesure d'obtenir des résultats pour les Canadiens. Les premiers ministres des provinces et des territoires souhaitent appliquer la même approche pour assurer que les systèmes de santé publics au Canada demeurent viables pour les générations à venir.

Le Conseil de la fédération regroupe les premiers ministres des 13 provinces et territoires. Il permet aux premiers ministres de travailler ensemble, de tisser des liens plus étroits, de favoriser des relations constructives entre les provinces et les territoires et de faire preuve de leadership sur des questions importantes pour les Canadiens.

