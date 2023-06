OTTAWA, ON, le 15 juin 2023 /CNW/ - Les premiers ministres des provinces et des territoires ont écrit aujourd'hui au premier ministre du Canada pour demander une réponse coordonnée, équilibrée, flexible et novatrice aux besoins critiques en matière d'infrastructures, en vue d'assurer la prospérité et la croissance continues au pays.

