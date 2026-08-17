Les Premières Nations prennent le leadership de Kino Aski GNL, un projet énergétique canadien d'envergure

MONTRÉAL, le 17 août 2026 /CNW/ -- Kino Aski Inc. et Marinvest Énergie Canada Inc. annoncent aujourd'hui le développement conjoint de Kino Aski GNL, un projet de corridor énergétique et de gaz naturel liquéfié (GNL) dirigé par les Premières Nations, conçu pour approvisionner l'Europe en énergie canadienne compétitive à faible intensité carbone.

Le projet repose sur un modèle de partenariat inédit dans lequel Kino Aski Inc. détiendra une participation majoritaire dans la société de développement Kino Aski GNL Inc., tandis que Marinvest Énergie Canada Inc. en sera partenaire minoritaire. Cette structure place les Premières Nations au cœur de la gouvernance, du financement, de la conception, de la construction et de l'exploitation du projet, tout en permettant à des partenaires internationaux du secteur de l'énergie d'apporter leur expertise et d'investir aux côtés de partenaires canadiens afin de renforcer la sécurité énergétique de l'Europe.

« Kino Aski GNL représente une occasion unique de démontrer que nos communautés peuvent être des partenaires économiques de premier plan tout en protégeant nos territoires, nos valeurs et notre avenir. »

-- Constant Awashish, Kino Aski Inc.

Sous le leadership de la Nation atikamekw, Kino Aski a pour objectif de rassembler une coalition de Premières Nations du Québec et de l'Ontario afin de générer des retombées économiques durables, de favoriser la réconciliation, de protéger l'environnement et d'assurer un développement responsable sur les territoires traditionnels. Le projet contribuera également à la décarbonation des consommateurs énergétiques existants pendant la transition vers la carboneutralité. Les évaluations environnementales, les consultations communautaires et un dialogue respectueux guideront chacune des étapes de son développement.

Renforcer la sécurité énergétique de l'Europe et du Canada

Dans un contexte marqué par l'instabilité des marchés mondiaux de l'énergie, Kino Aski GNL établira un corridor énergétique fiable, sécuritaire et offrant la liaison maritime la plus courte entre l'Amérique du Nord et l'Europe.

Le projet est conçu pour produire jusqu'à 15 millions de tonnes de GNL par année, grâce à une alimentation en électricité renouvelable au Québec. En fournissant du gaz naturel canadien certifié à faibles émissions de méthane, Kino Aski GNL contribuera à la décarbonation des consommateurs énergétiques existants pendant la transition vers la carboneutralité.

Le gaz naturel proviendra de l'Ouest canadien et sera acheminé jusqu'au port de Baie-Comeau, exploité à l'année, par un réseau de gazoducs intégrant des infrastructures existantes et de nouveaux segments. Il sera certifié à faibles émissions de méthane afin de répondre à la demande européenne pour une énergie plus propre et plus sûre. Ce projet contribuera à l'objectif commun de bâtir un partenariat énergétique transatlantique plus solide entre le Canada et l'Union européenne.

« Le partenariat entre l'Union européenne et le Canada ne repose pas uniquement sur des valeurs communes. Il constitue également un atout stratégique, particulièrement à un moment où nous faisons face à un contexte géopolitique turbulent et à des marchés de l'énergie volatils. En resserrant davantage notre collaboration pour assurer des approvisionnements énergétiques sûrs et fiables, nous pouvons renforcer notre résilience des deux côtés de l'Atlantique. »

-- Dan Jørgensen, commissaire européen à l'Énergie et au Logement, Table ronde d'affaires Canada-Union européenne sur la sécurité énergétique (29 juin 2026)

« Le Canada a tout ce qu'il faut pour devenir un partenaire énergétique stratégique de l'Europe à long terme. Grâce à Kino Aski GNL, les Premières Nations ne se contentent pas de participer à cet avenir : elles contribuent à le façonner. Ce projet vise à créer une prospérité durable pour nos communautés tout en renforçant le leadership économique et énergétique du Canada. »

-- Constant Awashish, Kino Aski Inc.

Des retombées économiques partout au Canada

Le projet devrait générer d'importantes retombées économiques à l'échelle du pays, notamment :

Des dizaines de milliers d'emplois durant la construction partout au Canada;

Environ 4 000 emplois permanents (directs, indirects et induits) durant l'exploitation;

Près de la moitié de l'activité économique liée à la construction et 60 % de celle liée à l'exploitation réalisées au Québec;

Le renforcement des infrastructures portuaires et le développement de nouvelles activités industrielles et maritimes à Baie-Comeau;

Des investissements potentiels dans des infrastructures pipelinières reliant l'Alberta au Nord de l'Ontario afin d'acheminer le gaz naturel provenant du Bassin sédimentaire de l'Ouest canadien (Western Canadian Sedimentary Basin - WCSB);

Une augmentation de la production de gaz naturel, générant des emplois et des redevances provinciales supplémentaires.

Les prochaines étapes

Kino Aski Inc. et Marinvest Énergie Canada Inc. soulignent que le projet demeure à l'étape du développement. Les discussions avec les gouvernements, les communautés et les partenaires industriels se poursuivent. Aucun processus réglementaire officiel n'a encore été amorcé. De plus amples renseignements seront communiqués au fur et à mesure de l'avancement des études techniques, des évaluations environnementales ainsi que des consultations auprès des détenteurs de droits et des parties prenantes.

SOURCE Kino Aski Inc.

Renseignements : Stéphane Gasse, 418-265-8056, [email protected]