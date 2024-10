WENDAKE, QC, le 30 oct. 2024 /CNW/ - Les Premières Nations, par le biais de l'Institut de développement durable des Premières Nations du Québec et du Labrador (IDDPNQL), dévoilent aujourd'hui leurs actions et leurs indicateurs en lien avec le Plan nature 2030 du gouvernement du Québec. Cette série d'actions et d'indicateurs est le fruit d'une longue et fructueuse collaboration entre les Premières Nations et l'IDDPNQL et est centrée sur leurs besoins et leurs ambitions en matière de conservation de la biodiversité sur leurs territoires et à l'échelle du Québec.

Dans le cadre de la 16e conférence des parties des Nations unies sur la biodiversité (COP16), qui s'est entamée le 21 octobre dernier à Cali, en Colombie, un sujet se démarque particulièrement, soit la définition d'indicateurs précis pour chacun des 23 objectifs établis dans le cadre mondial de la biodiversité de Kunming à Montréal.

Bien que le Plan nature 2030 du gouvernement du Québec, qui a été rendu public le 7 septembre 2024, reflète une volonté d'agir pour la conservation de la biodiversité avec l'ensemble de la société, force est d'admettre que les moyens proposés dans le plan d'action 2024-2028 semblent nécessiter un renforcement face à l'ampleur du travail à accomplir, notamment en ce qui a trait au nombre et la portée des indicateurs.

Les Premières Nations et leurs membres, en tant que gardiens de la biodiversité et détenteurs de droits ancestraux, souhaitent mettre en valeur leurs connaissances et être des acteurs d'importance dans la mise en œuvre du Plan nature 2030. Ces dernières invitent donc le gouvernement du Québec à prendre action dès aujourd'hui en intégrant pleinement les actions et indicateurs qu'elles ont développés. Ce processus nécessitera impérativement la mise en place d'un mécanisme de collaboration qui aura pour fondements le respect, la transparence et l'instauration d'une relation de Nation à Nations.

La COP16, ainsi que la récente publication du Plan nature 2030 par le Québec, sont des occasions précieuses pour renforcer l'implication des Premières Nations, dont le rôle incontournable est clairement énoncé dans la section C (7)(a) du cadre mondial de la biodiversité Kunming à Montréal. Les Premières Nations souhaitent contribuer concrètement à la protection et la conservation de la biodiversité sur leurs territoires, pour les générations actuelles et futures. Ensemble, donnons-nous les moyens d'agir.

À propos de l'IDDPNQL

Fondé en l'an 2000 par les Chefs de APNQL, l'Institut de développement durable des Premières Nations du Québec et du Labrador (IDDPNQL) a comme mission de collaborer avec les Premières Nations dans la mise en œuvre de leur vision du développement durable. www.iddpnql.ca

