Les premières Murelles voient le jour au centre-ville

MONTRÉAL, le 11 août 2022 /CNW Telbec/ - Le centre-ville de Montréal accueille ses deux premières ruelles métamorphosées en espaces publics conviviaux sur les mythiques rues Peel et Stanley. Mêlant l'art public au végétal, ce projet pilote d'embellissement est issu d'une collaboration entre Montréal centre-ville, Tourisme Montréal et MU avec le soutien de la Ville de Montréal, dans l'objectif d'encourager le grand public à voir et à s'approprier les ruelles autrement afin d'en faire des lieux de rencontres spontanés en plein cœur de la métropole.

Dès maintenant, et ce jusqu'au 31 octobre, les nombreux touristes de retour au centre-ville, de même que les travailleurs, étudiants et résidents sont invités à y faire escale, à tout moment de la journée, pour admirer des œuvres d'art dans un décor verdoyant et invitant. Pour contribuer à l'expérience distinctive du centre-ville, chaque ruelle accueille:

Des œuvres géantes donnant vie au sol et aux murs ;

Du mobilier urbain aux couleurs des murales ;

Des bacs à fleurs et des éléments de verdure à même le mobilier contribuant à créer un environnement frais et déminéralisé ;

Des bacs à ordure complémentaires au décor pour maintenir la propreté du lieu ;

Une configuration conçue pour offrir le maximum de mobilité pour tous.

Ruelle Peel (derrière la boutique H&M)

La ruelle Peel s'ouvre sur deux murales de l'artiste Rafael Sottolichio qui présente ses œuvres « tel un cabinet de curiosités où le caractère et la forme des objets dessinent des théâtres et un catalogue, les différentes « vignettes » trouvent une façon de nouer les choses au regard et au discours. La structure, en organisant l'hétéroclite, permet de s'incorporer dans le langage, dans la poésie ». L'aménagement est complété par du mobilier coloré auquel sont intégrés des éléments de verdissement rendant l'espace idéal pour une pause gourmande ou un moment de détente, à proximité des nombreux restaurants, cafés et boutiques du centre-ville.

Ruelle Stanley (au nord de la rue Sainte-Catherine )

À quelques minutes de marche de là, une véritable galerie à ciel ouvert attend les passants du centre-ville. Signée par l'artiste Diane Roe, une fresque peinte au sol inspirée de l'environnement urbain amène vie et lumière à cette ruelle artistique. La présence de chevalets, sur lesquels sont apposées des impressions du travail de l'artiste, complète ce tableau. Des bacs à fleurs et des végétaux bonifient la beauté de cet espace, tout en offrant fraîcheur et ombre.

Citations

« Montréal est reconnue dans le monde pour sa créativité et son côté festif. Nos ruelles représentent un signe bien distinctif de notre Métropole. Ces nouvelles fresques d'art urbain dans les ruelles contribuent à l'ADN de notre métropole et s'inscrivent dans notre vision de faire du centre-ville de Montréal le plus beau et le plus vert en Amérique du Nord. Nous sommes persuadés que le travail et la mobilisation collective exceptionnelle de tous nos partenaires permettront à notre centre-ville de continuer d'assumer pleinement son rôle de cœur économique et culturel du Québec », affirme M. Luc Rabouin, responsable du développement économique et commercial, du savoir, de l'innovation et du design au comité exécutif de la Ville de Montréal.

« Montréal est réputée pour son art urbain, ses ruelles aménagées et pleines de vie dans ses quartiers résidentiels. Pourtant, les ruelles du centre-ville sont inexploitées et peu invitantes comparativement à d'autres grandes métropoles comme Vancouver et Melbourne où les ruelles colorées abritent art public, bars et cafés. Montréal est une capitale mondiale du design et notre centre-ville ne doit pas passer à côté du potentiel de mise en valeur qu'offrent ces espaces. Je tiens à saluer le dynamisme de Tourisme Montréal avec qui nous sommes fiers de collaborer pour ce projet des plus emballants pour assurer la relance durable de notre centre-ville », déclare Glenn Castanheira, directeur général de Montréal centre-ville.

« Le pouvoir de l'art agit jusque dans de petits espaces. Murelles fait briller deux ruelles trop souvent assombries par les artères adjacentes. L'art a ce pouvoir, offrir un vif éclat aux espaces tenus pour acquis par notre quotidien. Cette nouvelle lumière saura très certainement se répercuter sur l'humeur des passants. C'est d'ailleurs notamment pourquoi Tourisme Montréal s'engage à livrer plus de murelles. Celles-ci deviendront un produit touristique distinctif pour la métropole », soutient Yves Lalumière, président-directeur général de Tourisme Montréal.

« Nous nous réjouissons que l'art fasse partie intégrante de la relance du centre-ville. Depuis 15 ans, les murales de MU font la preuve que l'art dans l'espace public a le pouvoir d'améliorer des milieux de vie, et de transformer la ville. Si le projet des Murelles a pu voir le jour, c'est grâce à la vision commune et à l'engagement concomitant de tous les partenaires impliqués, qui ont redoublé d'efforts pour offrir ces nouveaux espaces inusités aux Montréalais et aux visiteurs. Cette initiative est la parfaite incarnation de la mission de MU : des murales comme vecteur de transformation sociale, une MUe pour le centre-ville! », ajoute Elizabeth-Ann Doyle, directrice générale et artistique de MU.

SOURCE Montréal Centre-Ville

Renseignements: Source et renseignements: Emmanuelle Allaire, Responsable des relations publiques, SDC Montréal centre-ville, Cell. : 514-298-6298; Aurélie de Blois, Conseillère relations publiques et médias, Tourisme Montréal, Cell. : 514 918-5290; Julie Carlier, Responsable des communications, MU, Cell. : 438-630-2123