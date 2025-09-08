Le nombre de Canadiens qui incluent un don de bienfaisance dans leur testament a doublé au cours des cinq dernières années. Avec sa plus récente campagne, Volonté de faire mise sur cet élan grâce à des portraits à l'huile personnalisés qui invitent les gens à imaginer l'impact de l'héritage qu'ils laisseront.

TORONTO, le 8 sept. 2025 /CNW/ - Les Canadiens s'apprêtent à se voir sous un tout nouveau jour -- en illustres portraits à l'huile. Volonté de faire, une campagne nationale qui incite les Canadiens à laisser un don de bienfaisance dans leur testament, lance une expérience photo IA qui transforme les autoportraits en classiques portraits à l'huile. L'objectif? Amener les gens à réfléchir à l'héritage qu'ils souhaitent laisser.

De plus en plus de Canadiens utilisent leur testament pour donner à une cause. (Groupe CNW/Volonté de faire)

Jusqu'au 15 novembre, les Canadiens peuvent créer gratuitement leur portrait à l'huile sur www.volontedefaire.ca/heritage. Cette initiative fait partie de la campagne « Tout le monde peut laisser un héritage » de Volonté de faire, qui rappelle qu'il n'est pas nécessaire d'être riche laisser sa marque. Même 1 % de votre testament peut changer la donne pour une cause qui vous tient à cœur, tout en plaçant la famille en premier. La campagne se déploiera à l'échelle nationale à la télévision, dans les journaux, les balados, les médias numériques et plus encore.

« Nous assistons à un changement marquant en philanthropie, a déclaré Laurie Fox, directrice de Volonté de faire. Oui, les dons annuels diminuent, mais une nouvelle tendance émerge. Des Canadiens aux moyens modestes font des dons de cinq chiffres simplement en consacrant un petit pourcentage de leur succession à une œuvre de bienfaisance. »

Une recherche annuelle commandée par la Fondation CAGP démontre que le nombre de Canadiens ayant prévu un don dans leur testament a doublé en cinq ans -- passant de 5 % en 2019 à 10 % en 2024. Et la tendance s'accentue : le plus récent sondage révèle que 44 % des Canadiens affirment qu'ils envisagent d'inclure un legs un legs charitable à l'avenir.

À l'échelle mondiale, plus de 20 pays ont lancé des campagnes nationales semblables à Volonté de faire, et beaucoup observent la même tendance à la hausse. Il est à noter que le Canada se classe au troisième rang mondial pour les dons testamentaires.

Pour les organismes de bienfaisance -- déjà poussés au-delà de leur capacité -- ce type de générosité représente un véritable espoir. « Je ne saurais dire à quel point un don testamentaire change les choses pour un organisme comme le nôtre, a indiqué Sarah Kreplin, directrice nationale de la philanthropie de L'Arche Canada. En période difficile, ces dons permettent de maintenir des programmes essentiels. Ils nous donnent aussi la possibilité de rêver plus grand et de lancer de nouveaux projets qui entraînent des changements durables. »

Les Canadiens peuvent essayer l'outil photo virtuel IA et accéder à des outils gratuits, des ressources et des conseils professionnels sur les dons par testament au www.volontedefaire.ca/heritage.

À propos de Volonté de faire

Volonté de faire est une campagne nationale de sensibilisation menée par la Fondation CAGP et l'Association canadienne des professionnels en dons planifiés (ACPDP), et soutenue par plus de 500 organismes de bienfaisance, conseillers financiers et juridiques. La campagne vise à inciter les Canadiens à inclure un don de bienfaisance dans leur testament, ce qui pourrait générer des milliards de dollars en financement futur pour des causes vitales partout au pays.

