TORONTO, le 24 juill. 2023 /CNW/ - Invesco Canada a reçu l'approbation des porteurs de titres pour les fusions suivantes. Ces dernières devraient entrer en vigueur après la fermeture des bureaux le 11 août 2023 ou vers cette date.

Fonds non maintenu Fonds maintenu Fonds d'obligations à court terme canadiennes Invesco Fonds d'obligations canadiennes de base plus Invesco Catégorie mondiale Invesco Catégorie mondiale d'actions Sélect Invesco Catégorie ciblée mondiale Invesco Catégorie mondiale d'actions Sélect Invesco Fonds ciblé mondial Invesco Fonds mondial d'actions Sélect Invesco

Lors d'un vote distinct, les porteurs de titres du Fonds FNB de dividendes mondiaux Invesco ont approuvé les changements apportés aux objectifs de placement du Fonds. Par suite de ce vote, le Fonds sera renommé Fonds FNB de dividendes mondiaux ESG Invesco à l'ouverture des bureaux le 27 juillet 2023.

